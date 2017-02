Pagani Huayra Roadster zaprezentowane

Tuż przed salonem samochodowym w Genewie Pagani pokazało pierwsze zdjęcia Huayry Roadster. Nie zdradzają one jednak wszystkich szczegółów.

Głównym założeniem Pagani podczas projektowania Huayry Roadster było jak najmniejsze odejście od wersji coupe. Dlatego też sylwetka samochodu pozostała niezmieniona i po założeniu dachu, składającego się ramy wykonanej z włókna węglowego oraz szyby, wygląda niemal identycznie, co wersja z zamkniętym nadwoziem. Alternatywą jest dach z karbonu i materiału.



Inżynierowie Pagani założyli także, iż roadster nie może być cięższy od coupe o więcej, niż 80 kg, za to mieć wyższą sztywność nadwozia. Udało się to osiągnąć, dzięki zastosowaniu nowych materiałów kompozytowych (przykładowo zawieszenie wykonane ze stopów aluminium jest teraz o 25 procent lżejsze) - auto waży zaledwie 1280 kg.



Huayra Roadster otrzymała także nowe karbonowo-ceramiczne hamulce Brembo z tarczami o średnicy 380 mm (zarówno z przodu, jak i z tyłu) i sześciotłoczkowymi zaciskami (przód) oraz czterotłoczkowymi (tył). Auto porusza się na specjalnie opracowanych dla niego przez Piralli oponach, nawleczonych na felgi w rozmiarze 20 cali (przód) i 21 cali (tył).

Za plecami kierowcy i pasażera pracuje dobrze znany, 6-litrowy silnik V12 biturbo ze stajni AMG, rozwijający 764 KM oraz 1000 Nm (przy 2400 obr./min). Moc trafia wyłącznie na tylne koła za pośrednictwem 7-biegowej przekładni automatycznej.



Niewiadomą pozostają osiągi oraz... system otwierania drzwi. W Huayrze coupe otwierają się one do góry, a mocowane są w dachu. Zwykle w takich sytuacjach producenci decydują się na klasyczne zawiasy w wersji roadster. Pierwsze zapowiedzi modelu sugerowały jednak, że drzwi nadal otwierać się będą do góry (co wymaga opracowania nowego systemu). Niestety, póki co Pagani nie zdradza jakie rozwiązanie zostało ostatecznie wybrane.



Huayra Roadster zadebiutuje oficjalnie na salonie samochodowym w Genewie. Już teraz wiemy, że powstanie zaledwie 100 sztuk tego auta, a jego cena to 2 280 000 euro.