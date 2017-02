Mercedesy AMG w specjalnych wersjach

Z okazji 50-lecia AMG, nadworny tuner Mercedesa przygotował specjalne odmiany kilku modeli ze swojego portfolio.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT C Roadster Edition 50 /

Jedną z nich jest Mercedes-AMG GT C Roadster Edition 50 - limitowana do 500 samochodów wersja niedawno zaprezentowanego, sportowego kabrioletu. Auto dostępne jest z dwoma kolorami lakieru (biały oraz szary), urozmaiconymi czarnymi, chromowanymi elementami. Wykorzystano je między innymi w grillu, przednim zderzaku, dyfuzorze i końcówkach wydechu. Czarne są także kute alufelgi.

Reklama

Wnętrze z kolei wykończono w tonacji srebrno-czarnej, a większość elementów została pokryta naturalną skórą nappa. Na zagłówkach wytłoczono oznaczenie "GT Edition 50".



Drugim z modeli w limitowanej wersji jest Mercedes-AMG C 63 Cabriolet Ocean Blue Edition. Powstanie zaledwie 150 sztuk tego auta, które wyróżnia się miękkim dachem w morskim kolorze. Akcenty o tej barwie znajdziemy także na zderzakach oraz felgach. "Morskie" są również przeszycia skóry nappa, którą wykończono wnętrzę. Wersja Ocean Blue dostępna jest w dwóch kolorach, białym oraz szarym, a także z silnikiem w dwóch wersjach mocy - 476 oraz 510 KM.



Mercedesy AMG w limitowanych wersjach 1 15 Mercedes-AMG GT C Roadster Edition 50 Autor zdjęcia: Źródło: 15

Listę specjalnych wersji Mercedesów AMG zamyka C 43 4MATIC Night Edition w wersji coupe oraz cabriolet. Wyróżniają się one lakierowanymi na czarno elementami (grill, splitter, progi, listwa tylnego zderzaka) oraz matowoczarnymi alufelgami. Kolor ten dominuje także we wnętrzu.

Zdjęcie Mercedes-AMG C 63 S Cabriolet Ocean Blue Edition /

Wszystkie te modele będzie można zobaczyć na żywo podczas marcowego salonu samochodowego w Genewie.