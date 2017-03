Mercedes-AMG GT Concept oficjalnie!

Firma Aufrecht Melcher Großaspach - znana szerzej fanom motoryzacji pod nazwą AMG - świętuje właśnie 50-lecie istnienia. Z tej okazji w Genewie zaprezentowano dziś koncepcyjny model - Mercedes-AMG GT Concept.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT Concept /

Samochód zaprojektowany w całości przez inżynierów z Affalterbach zapowiada dalsze rozszerzenie gamy modelowej AMG. Wzorowane na modelach SLS AMG i AMG GT, nadwozie w stylu "czterodrzwiowego coupe" zdradza, że Mercedes szykuje się do rynkowego pojedynku z Porsche Panamerą.



Reklama

Cechą charakterystyczną nowego auta są bardzo smukłe reflektory główne i tylne oświetlenie dające efekt 3D. W oczy rzuca się również umieszczona centralnie końcówka układu wydechowego.

Mercedesa-AMG GT Concept wyposażono w napęd hybrydowy. Główną rolę odgrywa tu benzynowy, podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 4,0 l. W połączeniu z elektrycznym silnikiem trakcyjnym układ generuje moc maksymalną przeszło 815 KM.



Zdjęcie Mercedes-AMG GT Concept /

To wystarcza, by najnowsze dzieło AMG przyspieszało do 100 km/h w mniej niż 3 sekundy! Standardowo moc przekazywana jest na obie osie. Silnik elektryczny przekazuje moment obrotowy na tylne koła. Firma nie zdradza pojemności baterii akumulatorów, mówi jednak o systemie "modułowym". Oznacza to, że baterie - przez dokładanie kolejnych ogniw - mogą być rozbudowywane tak, by spełnić wymagania konkretnego nabywcy.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT Concept /

Z nieoficjalnych informacji wynika, że produkcyjna wersja auta - być może o nazwie Mercedes-AMG GT4 - mogłaby pojawić się na rynku już w przyszłym roku!