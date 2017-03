Lexus LS 500h debiutuje w Genewie

Samochodowy salon w Genewie jest miejscem debiutu nowego Lexusa LS 500h – nowej generacji flagowej limuzyny z napędem hybrydowym.

Lexus LS - debiutuje kolejna generacja

Nowy Lexus LS po raz pierwszy został pokazany na salonie samochodowym w Detroit. Pod maską tej limuzyny pracował 3,5-litrowy silnik V6 z dwoma turbinami, rozwijający 415 KM. Współpracuje on z 10-stopniową skrzynią biegów i rozpędza LSa do 100 km/h w 4,8 s. W Genewie natomiast zobaczymy po raz pierwszy hybrydową odmianę LS 500h.

Jej układ napędowy składa się z silnika benzynowego V6 o pojemności 3,5 litra oraz dwóch silników elektrycznych, które rozwijają moc całkowitą 354 KM. Pozwala to na sprint do 100 km/h w 5,4 s, a na samej tylko energii elektrycznej LS 500h może rozpędzić się do 140 km/h. W przeciwieństwie do odmiany benzynowej, hybryda będzie dostępna nie tylko z napędem 4x4, ale także z napędem wyłącznie na tylną oś.

Lexus LS 500h, tak jak pozostałe hybrydowe modele marki, wykorzystuje bezstopniową skrzynię CVT, ale współpracuje z nią dodatkowa przekładnia wielostopniowa, umieszczona bezpośrednio za przekładnią rozdziału mocy. Mimo, że ma tylko 4 przełożenia, to zakres D ma tak zaprogramowany schemat zmiany biegów, że kierowca odnosi wrażenie, jakby samochód był wyposażony w 10-biegową skrzynię. Prędkość jazdy rośnie równocześnie z prędkością obrotową, tworząc wrażenie liniowego, bezpośredniego i ciągłego rozpędzania, dzięki czemu nie występuje efekt "gumowej taśmy", który można było odczuć w przypadku niektórych samochodów z przekładnią bezstopniową CVT.

Lexus LS 500h 1 7 Lexus LS 500h Autor zdjęcia: Źródło: 7

LS 500h został zbudowany na nowej płycie podłogowej firmy Lexus Global Architecture - Luxury (GA-L), która zapewnia nisko położony środek ciężkości i optymalny rozkład masy, co przyczynia się do stateczności i zwrotności pojazdu. Na rynku europejskim wersje o wyższym poziomie wyposażenia będą standardowo miały zawieszenie pneumatyczne z układem elektronicznej regulacji charakterystyki zawieszenia.