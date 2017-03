Kia zapowiada co zobaczymy na jej stoisku w Genewie

Nowe Kie Stinger i Picanto oraz dwie hybrydy typu plug-in zadebiutują podczas salonu samochodowego w Genewie.

Podczas salonu samochodowego w Genewie Kia Motors zaprezentuje cztery nowe modele. Kia Stinger, sportowy sedan w stylu coupé, będzie miał w Genewie swój europejski debiut tuż po światowej premierze w Detroit na początku roku.

Wraz z nim zadebiutuje w Europie nowa, miejska Kia - Picanto. W dwóch kolejnych modelach - Niro i Optima kombi - premierę ma nowy, hybrydowy układ napędowy typu plug-in.

Michael Cole, dyrektor operacyjny firmy Kia Motors Europe, powiedział - "Różnorodność nowych aut marki Kia, które będą miały swoje premiery podczas salonu samochodowego w Genewie, podkreśla ambicję i coraz większe możliwości zarówno firmy, jak i jej samochodów".

"Stinger to najmocniejszy samochód, który Kia kiedykolwiek miała w swojej ofercie, a Picanto - jeden z naszych modeli, który znakomicie sprzedaje się na całym świecie. Obydwa łączą nowoczesny i wyrazisty design, zaawansowane technologie oraz najlepszą w swoich klasach wszechstronność. Nowe hybrydowe wersje Niro i Optimy kombi z technologią plug-in pomogą nam osiągnąć cel, który Kia założyła sobie do 2020 roku, dotyczący ograniczenia w naszych samochodach zużycia paliwa o 25% w stosunku do poziomu z roku 2014".