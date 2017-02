Jaguary po zmianach i z nowymi silnikami

​Na polskim rynku debiutują wkrótce odświeżone Jaguary - F-PACE, XF i XE w wersji "model roku 2018". Jakich nowości spodziewać się mogą klienci brytyjskiej marki?

Jaguar przygotował szereg zmian w swoich modelach

Jedną ze zmian jest wprowadzenie dwóch, całkowicie nowych, silników benzynowych oraz potężnego, 240-konnnego silnika wysokoprężnego z sekwencyjnym doładowaniem. Nowe jednostki standardowo łączone są z ośmiostopniowymi przekładniami automatycznymi.

Czterocylindrowe, dwulitrowe silniki benzynowe o mocy 200 KM (montowane modelach XE i XF) i 250 KM to "całkowicie aluminiowe" konstrukcje o niskim wewnętrznym tarciu. Modele z silnikiem 200 KM oznaczono symbolem 20t, natomiast wersje z jednostką 250 KM mają oznaczenie 25t.

Jednostki wykorzystują system płynnej regulacji wzniosu zaworów (ContinuouslyVariableValve Lift) z elektrohydraulicznym sterowaniem otwarciem zaworów. To opatentowana konstrukcja Jaguara, umożliwiająca całkowicie bezstopniową regulację wzniosu zaworu dolotowego, tak by zapewnić maksymalną sprawność, moc i moment obrotowy w całym zakresie obrotów. Czystsze są także spaliny, gdyż zastosowano nowy, 200-barowy system wtrysku bezpośredniego z centralnie zamontowanymi wtryskiwaczami. Po raz pierwszy w Jaguarze pojawił się kolektor wylotowy zintegrowany z odlewem głowicy cylindrów. Przepływająca przez niego ciecz chłodząca znacznie skraca czas nagrzewania silnika, czyli okres najmniejszej jego sprawności, co skutkuje spadkiem zużycia paliwa i emisji spalin.

Oferta silników wysokoprężnych wzbogacona została przez dodanie czterocylindrowej, dwulitrowej jednostki z rodziny Ingenium, wyposażonej w dwie turbosprężarki. Motor rozwija moc 240 KM i generuje maksymalny moment obrotowy sięgający 500 Nm. To pierwszy czterocylindrowy silnik Jaguar Land Rover z dwoma turbosprężarkami w układzie twin turbo. Modele F-PACE, XF i XE z nowym silnikiem wysokoprężnym są oznaczone symbolem 25d. W przypadku F-PACE motor zapewnia sprint do 100 km/h w 7,2 s i prędkość maksymalna 217 km/h.

Pod maskę nowych Jaguarów trafią nowe silniki

Zmodernizowane modele XF i XE dają teraz większe możliwości indywidualnego skonfigurowania charakterystyki samochodu dzięki - opcjonalnemu - systemowi Configurable Dynamics. Za jego pomocą kierowca może dopasować samochód do własnych upodobań, wybierając dla silnika, skrzyni biegów i układu kierowniczego jedno z dwóch zaprogramowanych ustawień (Normal lub Dynamic). Podobnie jak dotychczas, auta są wyposażone w system aktywnego zawieszenia, pozwalający zmieniać charakterystykę tłumienia nierówności.

Oprócz tego wprowadzono też szereg innych udoskonaleń. Przykładowo - przednie siedzenia w F-PACE i XF otrzymały teraz zachodzące na boki zagłówki. Jest to nowa konstrukcja z elektrycznie ustawianą wysokością i ręczną regulacją bocznych skrzydełek. We wszystkich trzech modelach zastosowano technologię Dual View, dzięki której kierowca i pasażer na przednim siedzeniu widzą na tym samym 10-calowym ekranie dotykowym zupełnie inne obrazy. System Touch Pro daje dostęp do pomysłowego układu InControl, dzięki któremu kierowca może śledzić instrukcje nawigacji satelitarnej, podczas gdy pasażer na tym samym ekranie ogląda film z pamięci USB lub program telewizyjny.

Jaguary w wersji "model roku 2018" trafią do polskich salonów w maju.