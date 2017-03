Infiniti Project Black S - inspirowane Formułą 1

Project Black S sugeruje możliwość wprowadzenia nowej, wyczynowej specyfikacji samochodów Infiniti. Wykorzystywana technologia miałaby odwoływać się do Formuły 1.

Zdjęcie Infiniti Project Black S /

Samochodem, który posłużył do stworzenia Project Black S, jest Infiniti Q60 coupe. Auto wyróżnia się bardzo rozbudowaną aerodynamiką oraz hybrydowym napędem, opracowanym we współpracy z Renault Sport Formula One Team.

Zespół napędowy, testowany w ramach Project Black S, obejmuje m.in. system odzyskiwania energii (energy recovery system - ERS w Formule 1),który pozwala na wykorzystanie zgromadzonej energii jako "doładowania", dostarczającego dodatkowej mocy i momentu obrotowego. Efektem jest natychmiastowe, pozbawione opóźnienia przyspieszenie. Technologia ta, zainspirowana sprawdzonym w Formule 1 systemem dual-hybrid, nie jest jak dotąd stosowana w żadnym pojeździe na publicznych drogach.

Nowa specyfikacja "Black S", w której prezentowany jest samochód koncepcyjny, byłaby wersją o najwyższych osiągach w całej ofercie Infiniti.

Zdjęcie Infiniti Project Black S /

Prezentacja prototypu Project Black S podczas Genewa Motor Show 2017 pozwoli sprawdzić potencjalne zainteresowanie wyczynowymi wersjami samochodów japońskiego producenta.