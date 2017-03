Honda Civic Type R w najnowszej odsłonie

Na genewskim salonie motoryzacyjnym debiutuje właśnie nowy Civic Type R, bazujący na dziesiątej inkarnacji tego modelu.

Zdjęcie Honda Civic Type R / Pierwsza jazda Honda Civic 2017. Niech żyje turbo, czyli pożegnanie silników atmosferycznych

Zaledwie dwa lata temu w Genewie swoją premierę miał poprzedni Civic Type R. Inżynierom Hondy sporo czasu zajęło opracowanie tego modelu, w skutek czego obecny był na rynku przez zaledwie dwa lata. Na szczęście tym razem Japończycy nie chcą popełnić tego samego błędu i czekać z wprowadzeniem na rynek swojego hot hatcha.

Reklama

Zaledwie miesiąc temu mieliśmy okazję sprawdzić jak jeździ cywilny Civic X, a dziś już wiemy jak wygląda jego usportowiona wersja. Wizualnie pełna jest ona zapożyczeń z poprzedniego Type R - podobne zderzaki i spojlery (w tym wielki na klapie bagażnika), szerokie przednie błotniki ze "skrzelami" oraz sporo czarnych elementów z czerwonym wykończeniem (choćby charakterystyczne felgi). We wnętrzu również wita nas czerń i czerwień oraz typowe dla Type R'ów "kubły".



Pod maskę trafił, znany już z poprzednika, silnik 2.0 VTEC Turbo, którego moc wynosi teraz 320 KM (+ 10 KM), a maksymalny moment obrotowy to 400 Nm (bez zmian). Tradycyjnie już, napędzane są wyłącznie przednie koła, a skrzynia biegów to 6-stopniowy "manual". Nie znamy niestety osiągów nowego Type R - poprzednik przyspieszał do 100 km/h w 5,7 s, a jego prędkość maksymalna wynosiła 270 km/h.



Zdjęcie Honda Civic Type R /

W stosunku do pozostałych odmian Civica X, usportowiona wersja ma wzmocnione nadwozie (sztywniejsze o 38 % od poprzednika), a także zmodyfikowane zawieszenie. W przypadku przednich kolumn McPhersona zmieniono geometrię, natomiast wahacze zastosowane z tyłu mają większą sztywność. Amortyzatory z kolei posiadają funkcję regulacji siły tłumienia - możemy je zarówno utwardzić (ekstremalny tryb +R), jak i ułagodzić ich działanie (wybierając Comfort).



Honda Civic Type R 2017 1 10 Honda Civic Type R Autor zdjęcia: Źródło: 10

Nowa Honda Civic Type R zadebiutuje na europejskim rynku już latem bieżącego roku.