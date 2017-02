Ford Fiesta ST z silnikiem trzycylindrowym!

Ford ujawnił dzisiaj informacje na temat nowej Fiesty ST. Samochód będzie napędzany całkowicie nowym silnikiem!

Zdjęcie Ford Fiesta ST /

Pokazana po raz pierwszy, jeszcze przed globalnym publicznym debiutem na Geneva Motor Show w przyszłym miesiącu, nowa Fiesta ST dysponuje mocą 200 KM i maksymalnym momentem obrotowym 290 Nm, a szacowany czas rozpędzania 0-100 km/h wynosi 6,7 sekundy.

Reklama

Trzecia generacja Fiesty ST będzie pierwszym modelem Ford Performance napędzanym trzycylindrowym silnikiem, będzie też pierwszym modelem Fiesty ST wyposażonym w wybór trybu jazdy, który umożliwia skonfigurowanie charakterystyk silnika, układu kierowniczego i kontroli stabilności według ustawień Normal, Sport oraz Track. Pozwala to dobrać optymalne ustawienia do warunków drogowych i zapewnić kierowcy maksimum wrażeń i przyjemności z jazdy, od podróży autostradą, po wizyty na torze wyścigowym.

Wybór trybu jazdy będzie miał także wpływ na działanie elektronicznego systemu wzmacniania dźwięku (Electronic Sound Enhancement - ESE) stanowiącego wyposażenie Fiesty ST, spowoduje także zmianę ustawień aktywnego zaworu sterowania brzmieniem układu wydechowego. Rozwiązania te pozwalają wzmocnić naturalne sportowe brzmienie nowego półtoralitrowego silnika EcoBoost, w którym zastosowano także pierwszy na świecie seryjny fordowski system dezaktywacji jednego z cylindrów w silniku trzycylindrowym.

Od wejścia na rynek na początku 2018 roku samochód będzie dostępny w trzydrzwiowej i pięciodrzwiowej wersji nadwozia, nowa generacja Fiesty ST będzie też oferowana z większą gamą opcji wykończenia wnętrza i personalizacji samochodu, niż było to kiedykolwiek wcześniej. Mocna, charakterystyczna stylizacja nadwozia obejmuje unikalną, inspirowaną rozwiązaniami wyścigowymi kratkę wlotu powietrza i ekskluzywne 18-calowe aluminiowe obręcze kół.

Zdjęcie Ford Fiesta ST /

Zupełnie nowy silnik EcoBoost 1,5 l

Nowa jednostka napędowa należy do fordowskiej rodziny silników benzynowych EcoBoost, do której zalicza się także obsypany nagrodami silnik EcoBoost 1,0 l.Zupełnie nowy silnik 1,5 l EcoBoost wyposażono w takie rozwiązania, jak turbodoładowanie, wysokociśnieniowy wtrysk paliwa i podwójne niezależne sterowanie fazami rozrządu, co pozwoliło na maksymalizację osiągów, przy jednoczesnej minimalizacji zużycia paliwa.

Nowo wprowadzona, opracowana przez Forda, technika dezaktywacji cylindra, która po raz pierwszy pojawiła się w silniku EcoBoost 1,0 l i była pierwszym na świecie tego typu rozwiązaniem zastosowanym w seryjnym silniku trzycylindrowym, będzie służyła dalszemu podwyższaniu efektywności zużycia paliwa przez Fiestę ST, bez negatywnego wpływu na osiągi, a to dzięki automatycznemu odcięciu wtrysku paliwa i ruchu zaworów jednego z cylindrów tylko w warunkach, w których pełna moc nie jest potrzebna, na przykład, gdy samochód jedzie ze stałą prędkością i przy niewielkim obciążeniu silnika. W rozwiązaniu tym wyłączenie lub ponownie włączenie cylindra zajmuje 14 milisekund - 20 razy mniej, niż trwa mrugnięcie powieką - tak więc silnik może dosłownie błyskawicznie powrócić do pracy z pełną mocą na każde żądanie.

Zdjęcie Ford Fiesta ST /

Silnik wykonany w całości z aluminium posiada zintegrowany kolektor wydechowy, który poprawia sprawność silnika, pomagając w szybkim uzyskaniu optymalnej temperatury pracy i umożliwia szybsze przyrosty momentu obrotowego, zmniejszając odległość, jaką mają do pokonania gazy wydechowe między cylindrami i turbosprężarką. W układzie wydechowym nowego silnika zastosowano filtr cząstek stałych, który redukuje zawartość sadzy w spalinach.

Zdjęcie Ford Fiesta ST /

Nowe tryby jazdy

Możliwość wyboru trybu jazdy umożliwia kierowcom dostosowanie charakterystyki samochodu do potrzeb, dzięki czemu nadaje się on równie dobrze do wożenia dzieci do szkoły, jak i do zabaw na torze wyścigowym:

w trybie Normal charakterystyki silnika, kontroli trakcji, elektronicznej kontroli stabilności (ESC), elektronicznego system wzmacniania dźwięku (ESE), brzmienia układu wydechowego i elektronicznie sterowanego wspomagania kierownicy (EPAS) są dobrane tak, by zapewnić naturalne reakcje i poczucie kontroli;

w trybie Sport charakterystyki silnika i reakcje na wciśnięcie pedału przyspieszenia są ostrzejsze, a system wspomagania kierownicy EPAS działa tak, by dostarczać bardziej precyzyjne informacje z kół i zapewniać precyzyjniejszą kontrolę podczas szybkiej jazdy drogowej. Aktywny zawór układu wydechowego zostaje otwarty, a elektroniczny system wzmacniania dźwięku (ESE) podkreśla sportową nutę brzmienia wydechu i zwiększa głośność silnika w kabinie;

w trybie Track, wszystkie charakterystyki dynamiczne samochodu ustawione są na wartości umożliwiające przejechanie okrążenia na torze wyścigowym w jak najkrótszym czasie, system kontroli trakcji jest wyłączony, a charakterystyka systemu kontroli stabilności (ESC) pozwala na duże uślizgi kół pojawiające się w czasie agresywnej jazdy wyścigowej.

Zwinny i dynamiczny samochód z podwoziem dostrojonym przez Ford Performance otrzymał wsparcie ulepszonego systemu rozdziału momentu obrotowego (Torque Vectoring Control), który poprawia trzymanie się drogi i zmniejsza podsterowność poprzez precyzyjne przyhamowywanie wewnętrznego przedniego koła podczas pokonywania zakrętów. Trzy poziomy czułości systemu ESC pozwolą kierowcom na wybór pomiędzy interwencjami utrzymującymi pełną przyczepność kół, trybem dopuszczającym duże uślizgi przy ograniczonym poziomie interwencji oraz pełną dezaktywacją systemu.