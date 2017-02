Ferrari 812 Superfast - następca F12

Jedną z gwiazd zbliżającego się salonu samochodowego w Genewie będzie z pewnością nowe coupe Ferrari - 812 Superfast.

Zdjęcie Ferrari 812 Superfast /

Ferrari F12 Berlinetta została zaprezentowana zaledwie pięć lat temu na marcowym salonie w Genewie, a w tym roku, dokładnie w tym samym miejscu, zobaczymy na żywo jego następcę - 812 Superfast. Tak jak F12, jest to 2-miejscowe, duże coupe z mocarnym V12 pod maską.

Nowy model wyraźnie nawiązuje do poprzednika, ale nadwozie ma znacznie więcej przetłoczeń, wlotów powietrza i prezentuje się zdecydowanie bardziej rasowo. Również wnętrze zaprojektowano dość typowo dla modeli Ferrari z ostatnich lat. Kierowca ma przed sobą centralnie umieszczony obrotomierz ze wskaźnikiem wybranego biegu, a po jego bokach umieszczono dwa ekrany. Aby nie ograniczać dostępu do wielkich łopatek, sterowanie kierunkowskazami, światłami i wycieraczkami, znajdziemy na kierownicy.



Tam też umieszczono przycisk startera, regulację zawieszenia oraz manettino, czyli przełącznik trybów jazdy. Pewną nowością jest dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z wyświetlaczem (w poprzedniku wszystko regulowaliśmy analogowo), a także niewielki ekranik przed pasażerem, przy pomocy którego może on sterować na przykład mediami (podobny znajdziemy w GTC4 Lusso).

Zdjęcie Ferrari 812 Superfast /

Ferrari 812 Superfast, wzorem swoich poprzedników, ma pod maską wolnossący (na szczęście!) silnik V12 o pojemności 6,5 l, rozwijający 800 KM (przy 8500 obr./min) oraz maksymalny moment obrotowy 718 Nm (przy 7000 obr./min). Moc trafia oczywiście na koła tylne, za pośrednictwem dwusprzęgłowej, siedmiobiegowej przekładni.



Nowe włoskie coupe może pochwalić się rewelacyjnymi osiągami - sprint do 100 km/h trwa zaledwie 2,9 s, a prędkość maksymalna to 340 km/h.



Zdjęcie Ferrari 812 Superfast /

Tak jak inne obecnie sprzedawane Ferrari, 812 wyposażono w aktywną aerodynamikę, która dba o odpowiedni docisk podczas szybkiej jazdy. Auto otrzymało także w skrętną tylną oś, co poprawia zachowanie na zakrętach, a także zwrotność. Fani włoskiej marki będą natomiast zawiedzeni informacją, że 812 ma elektryczne wspomaganie układu kierowniczego.