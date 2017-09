1 12

Już we wtorek rusza 67. Salon Samochodowy we Frankfurcie, jedne z największych targów motoryzacyjnych na świecie. Wystawa Internationale Automobil-Ausstellung po raz pierwszy została zorganizowana w 1897 roku w Berlinie. W ciągu ostatnich 22 lat Toyota pokazała we Frankfurcie nad Menem wiele ważnych premier – niektóre z nich zmieniły oblicze motoryzacji.