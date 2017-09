Volkswagen I.D. Crozz. Elektryczny i autonomiczny

Stoisko Volkswagena na targach we Frankfurcie zdominował produkcyjny model T-Roc, ale to niejedyna nowość niemieckiego producenta. Niemiecki gigant zaprezentował też studyjny model I.D. CROZZ. To zapowiedź nowego, autonomicznego crossovera z napędem elektrycznym.

Zdjęcie VW I.D. Crozz /

Model I.D. CROZZ zobaczyć można już było na kwietniowym salonie motoryzacyjnym w Szanghaju. Teraz producent z Wolfsburga przedstawił jego kolejną rozwojową wersję.

Czterodrzwiowy masywny crossover łączący cechy SUV-a i coupe. Niemcy deklarują, że auto, które podziwiać można we Frankfurcie, jest zbliżone do wersji produkcyjnej. Cechą charakterystyczną Volkswagena I.D. CROZZ jest brak środkowego słupka dachowego, przez co uchylne i przesuwne drzwi boczne można otworzyć bardzo szeroko. Zdaniem producentów - na tyle szeroko, by we wnętrzu auta zmieścić nawet rower.

W kabinie liczyć można na przestrzeń typu "open space" i cztery indywidualne fotele. Otwieranie i zamykanie drzwi oraz aktywacja automatycznego trybu jazdy "I.D. Pilot" odbywa się między innymi za pomocą komend głosowych.

Zdjęcie VW I.D. Crozz /

Przy przedniej i tylnej osi samochodu pracuje po jednym silniku elektrycznym, a rozdział siły napędowej odbywa się za pomocą elektrycznego, "wirtualnego wału napędowego". Oznacza to, że dystrybucją mocy pomiędzy osiami zarządza komputer. W sumie kierowca ma do dyspozycji ponad 300 KM zdolnych rozpędzić samochód do prędkości maksymalnej 180 km/h.

Zdjęcie VW I.D. Crozz /

Zdaniem producenta akumulatory zapewniają autu zasięg 500 km (w trybie pomiarowym NEDC). Firma nie chwali się jednak szczegółami konstrukcji.