Volkswagen Amarok w dwóch, wyjątkowych wersjach

Podczas salonu we Frankfurcie Volkswagen pokaże Amaroka Aventura Exclusive z metalizowanym lakierem w kolorze Kurkuma, zapowiadającym nową wersję z najmocniejszym w gamie silnikiem 3.0 TDI. Tam też zobaczymy nową wersję specjalną Dark Label, która wiosną 2018 roku pojawi się w sprzedaży.

Zdjęcie Volkswagen Amarok Dark Label i Amarok Aventura Exclusive /

Studyjny Amarok Aventura Exclusive, wyposażony w ośmiostopniową, automatyczną skrzynię biegów oraz w stały napęd na cztery koła, napędzany jest silnikiem 3.0 TDI, który osiąga moc 258 KM (do tej pory w Amaroku było to 224 KM). Samochód z metalizowanym lakierem w kolorze Kurkuma, wyposażony w obszerną podwójną kabinę, polerowane na wysoki połysk 19-calowe obręcze kół Milford, a także chromowane orurowanie skrzyni ładunkowej, grill, lusterka zewnętrzne i tylny zderzak. Całości dopełniają biksenonowe reflektory ze światłami do jazdy dziennej wykonanymi w technologii LED.



Wnętrze Amaroka Aventura Exclusive wyposażone zostało także w liczne sportowe akcenty. Na uwagę zasługuje czarna, skórzana tapicerka z żółtymi szwami, regulowane w 14-tu kierunkach fotele ergoComfort, trójramienna kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą oraz system nawigacji Discovery Media. Po raz pierwszy podczas IAA będzie można zobaczyć Amaroka z czarną podsufitką. Do chromów widocznych na zewnątrz nadwozia nawiązują także elementy dekoracyjne we wnętrzu.



Z kolei limitowany model specjalny Amarok Dark Label został stworzony w oparciu o wersję wyposażenia Comfortline i lakier metalizowany Carbon Steel. Jego wygląd wzbogaca czarne orurowanie progów, matowo-czarne orurowanie przestrzeni ładunkowej, chromowany grill oraz 18-calowe polerowane obręcze kół Rawson z lekkich stopów w kolorze antracyt. Stylistykę tego modelu dopełniają czarne matowe klamki i lusterka zewnętrzne, a także logo Dark Label w dolnej części drzwi. We wnętrzu uwagę przykuwają czarna podsufitka oraz dywaniki opatrzone znaczkiem Dark Label.



Zdjęcie Volkswagen Amarok Aventura Exclusive /

Silnik V6 TDI montowany w Amaroku Dark Label może, w wersji o mocy 163 KM, współpracować z 6-biegową manualną skrzynią biegów i być montowany w autach z napędem na tylne koła lub z dołączanym napędem na cztery koła, a w wersji o mocy 204 KM można go łączyć do wyboru z 6-biegową manualną skrzynią oraz dołączanym napędem 4MOTION lub z 8-stopniową skrzynią automatyczną i stałym napędem 4x4. Samochód ma się pojawić w sprzedaży już wiosną 2018 roku. W modelu tym stosowana jest seryjnie technologia BlueMotion (BMT), na którą składają się system start-stop, system rekuperacji (odzyskiwania energii) oraz opony o obniżonym oporze toczenia.