Toyota Auris Touring Sports Freestyle

Wygląda na to, że Toyota jeszcze umocni swoją pozycję lidera polskiego rynku wśród klientów indywidualnych. We Frankfurcie Japończycy zaprezentowali m.in. nową, limitowaną wersję popularnego Aurisa Touring Sports, która powinna przypaść do gustu polskim nabywcom.

Toyota Auris Turing Sports Freestyle trafić ma na polski rynek z początkiem przyszłego roku. Popularne kombi w nowej wersji poznamy po szeregu dodatków nawiązujących do świata crossoverów.



Należą do nich m.in. czarne, plastikowe nakładki ochronne nadkoli i progów oraz przemodelowane zderzaki. W ich dolnej części pojawiły się lakierowane na srebrno płyty ochronne przypominające te stosowane w "dorosłych" terenówkach. Na srebrno polakierowano również obudowy lusterek. Czarne są dodatkowo: osłona chłodnicy i - przynajmniej po części - polerowane aluminiowe obręcze kół w rozmiarze 17 cali. Całości kompozycji dopełniają przyciemnione tylne szyby i przednie reflektory.

Samochód będzie można zamówić w wersji z napędem benzynowym lub hybrydowym. Specyfikację poszczególnych wersji i polskie ceny modelu poznamy zapewne przed końcem roku.

Przy okazji salonu we Frankfurcie kosmetycznych zmian doczekała się cała paleta modelowa Aurisa. Przykładowo: gamę kolorów nadwozia rozszerzono o nowy niebieski lakier, dostępny dla wersji Auris Selection z dwukolorowym nadwoziem. W palecie kolorów znalazł się też lakier Manhattan Grey, nowy metaliczny odcień o "subtelnym, głębokim tonie". Lakier ten będzie dostępny zarówno jako pełne wykończenie nadwozia, jak również zostanie dodany do gamy dwukolorowych nadwozi w wersji Selection.