Taka będzie nowa Honda CR-V

P​odczas tegorocznej edycji targów motoryzacyjnych we Frankfurcie, Honda zaprezentuje prototyp hybrydowej wersji modelu CR-V. Będzie to pierwszy w Europie SUV marki Honda, wykorzystujący napęd elektryczny. Stylizacja prototypu to zapowiedź wyglądu europejskiej wersji modelu CR-V nowej generacji.

Zdjęcie Honda CR-V Hybrid Prototype /

Sylwetka auta - nawiązująca do poprzednika będącego światowym bestsellerem segmentu SUV - otrzymała ewolucyjną stylizację podkreślającą wyrafinowany i zarazem sportowy charakter tego pojazdu. Nowy CR-V jest większy, wyższy i dłuższy od poprzedniej wersji modelu, otrzymał odświeżone linie nadwozia oraz bardziej muskularną sylwetkę, dzięki m.in. większym i szerszym błotnikom.

Cieńsze przednie słupki podkreślają muskulaturę nadwozia, a większe koła i niskoprofilowe opony uzupełniają efektowną stylizację auta. Na masce i tylnej części karoserii można zauważyć charakterystyczne ostre przetłoczenia, a przód otrzymał typowy dla najnowszych modeli grill z emblematem "Honda".

Dwusilnikowy system i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) w hybrydowym modelu CR-V składa się z elektrycznego silnika trakcyjnego, czterocylindrowego silnika benzynowego 2.0 i-VTEC pracującego w cyklu Atkinsona, służącego do wytwarzania energii elektrycznej i napędu oraz osobnego generatora prądu. System hybrydowy nie potrzebuje konwencjonalnej skrzyni biegów - jest wyposażony w jednostopniową przekładnię umożliwiającą płynne przenoszenie momentu obrotowego pomiędzy wszystkimi elementami układu napędowego.

System i-MMD kontroluje zużycie paliwa oraz energii elektrycznej, wybierając najbardziej optymalny spośród trzech trybów pracy układu napędowego: EV (tryb elektryczny), Hybrid Drive (tryb hybrydowy) oraz Engine Drive (tryb silnika spalinowego). Wszystko dzieje się automatycznie - kierowca nie musi niczego ustawiać, ani przełączać.

Zdjęcie Honda CR-V Hybrid Prototype /

W trybie elektrycznym (EV Drive) silnik czerpie moc wyłącznie z akumulatorów. Tryb ten jest używany do ruszania, a jazda odbywa się bezemisyjnie. W hybrydowym trybie pracy (Hybrid Drive), silnik benzynowy wytwarza energię, która trafia do generatora, gdzie jest zamieniana na prąd, przekazywany następnie do silnika elektrycznego. Z kolei nadmiar energii elektrycznej jest wykorzystywany - poprzez generator prądu - do ładowania akumulatora. W trybie Engine Drive koła są napędzane bezpośrednio przez silnik spalinowy, a silnik elektryczny dołącza się niejako "na żądanie", zwiększając zakres mocy np. przy przyspieszaniu.

W warunkach miejskich samochód będzie się poruszał na przemian - w trybie elektrycznym i hybrydowym, co w efektywny sposób wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa. Na autostradzie oraz podczas dynamicznego przyspieszania, uruchamiany jest tryb pracy silnika spalinowego.

Zdjęcie Honda CR-V Hybrid Prototype /

Honda CR-V 2018 zostanie również wyposażona w benzynową turbodoładowaną jednostkę VTEC o pojemności 1,5 litra, z możliwością wyboru 6-biegowej ręcznej lub automatycznej bezstopniowej przekładni "CVT". Model CR-V nowej generacji nie będzie oferowany w Europie z silnikami wysokoprężnymi.

Więcej szczegółów na temat europejskiej wersji nowej Hondy CR-V pojawi się na początku przyszłego roku, kiedy to opublikowana zostanie specyfikacja produkcyjna modelu. Auto pojawi się w salonach Hondy w 2018 roku.