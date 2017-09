Nowa Toyota Land Cruiser

Toyota zaprezentowała we Frankfurcie samochód, który nazwała nową generację Land Cruisera. Dogłębna analiza wskazuje jednak raczej na głęboki lifting.

Land Cruiser to ikona auta terenowego. Sprzedawany jest w ponad 190 krajach na całym świecie, co jest rekordem wśród wszystkich istniejących modeli Toyoty, a jego własności terenowe zaowocowały niekwestionowaną reputacją jednego z najwytrzymalszych i najbardziej niezawodnych pojazdów świata z napędem 4x4. To sprawiło, że Land Cruiser jest najchętniej kupowanym samochodem tego segmentu w ponad 10 krajach europejskich.



Jak jest nowy Land Cruiser? Całkowitą długość nadwozie zwiększono o 60 mm do 4840 mm (4565 mm w modelu 3-drzwiowym), nowa jest przednia i tylna część nadwozia oraz wnętrze, jednak linia boczna jest niemal identyczna jak w obecnym modelu.



Na konsoli środkowej znalazł się duży, 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego Toyota Touch 2 with Go, zestaw elektronicznych wskaźników Optitron oraz obsługiwany z kierownicy 4,2-calowy wyświetlacz wielofunkcyjny.



Komfort na pokładzie zwiększono dzięki wprowadzeniu wentylacji przednich siedzeń, ogrzewaniu tylnych siedzeń oraz zastosowaniu elektrycznie podgrzewanej szyby przedniej i podgrzewanych dysz spryskiwaczy, a także dzięki automatycznie opuszczanym przy cofaniu lusterkom zewnętrznym.



Oferowany na rynkach Europy Zachodniej i Centralnej nowy Land Cruiser napędzany jest turbodoładowanym silnikiem wysokoprężnym 2.8 D-4D o mocy 177 KM. Na rynkach Europy Wschodniej dostępne są również modele z silnikami benzynowymi 2.7 VVT-i o mocy 161 KM oraz 4.0 VVT-i o mocy 249 KM.



Silnik 2.8 D-4D ma pojemność skokową 2755 cm³. Jest to 4-cylindrowa, 16-zaworowa jednostka napędowa DOHC, dysponująca maksymalną mocą przy 3400 obr./min. Silnik ten połączono z 6-biegową przekładnią automatyczną, zdolną do przenoszenia momentu obrotowego wynoszącego 370 Nm przy zaledwie 1200 obr./min. i maksymalnego momentu obrotowego 450 Nm rozwijanego od 1600 do 2400 obr./min. Pozwala to na uzyskiwanie czasu przyspieszania 0-100 km/h wynoszącego 12,7 sekundy i prędkości maksymalnej 175 km/h. Średnie zużycie paliwa osiąga 7,4 l/100 km, a emisja CO2 wynosi 194 g/km.



W połączeniu z 6-biegową przekładnią manualną Land Cruiser z silnikiem 2.8 D-4D dysponuje maksymalnym momentem obrotowym 420 Nm pomiędzy 1400 i 2600 obr./min. Czas przyspieszania 0-100 km/h wynosi 12,1 sekundy, a prędkość maksymalna to 175 km/h. Średnie zużycie paliwa i emisja CO2 wynoszą odpowiednio 7,4 l/100 km i 194 g/km.



Kluczem do legendarnych możliwości terenowych Land Cruisera jest bardzo trwała, odporna na odkształcenia i unikalna w tym segmencie pojazdów konstrukcja nadwozia mocowanego na ramie. Minimalny prześwit podwozia wynoszący 215 mm (205 mm w modelach 3-drzwiowych), kąt natarcia 31 stopni, kąt zejścia 25 stopni i kąt rampowy wynoszący 22 stopnie gwarantują, że samochód będzie się swobodnie poruszał w trudnym terenie.



Zastosowane systemy wspomagania jazdy w terenie nie tylko pomagają nawet niedoświadczonym kierowcom, ale też sprawiają, że Land Cruiser jest jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie, bezpiecznych, przyjemnych i łatwych w prowadzeniu samochodów z napędem na wszystkie koła.



Wyższe wersje wyposażenia Land Cruisera z przekładnią automatyczną otrzymują w standardzie zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, przeznaczonych do zapobiegania kolizjom lub łagodzenia ich skutków w wielu różnych krytycznych sytuacjach na drodze. Dzięki współpracy precyzyjnego radaru fal milimetrowych i kamery, które zapewniają wysoką skuteczność w wykrywaniu przeszkód, Land Cruiser z pakietem Toyota Safety Sense dysponuje takimi rozwiązaniami jak system ochrony przedzderzeniowej (PCS) z funkcją wykrywania pieszych, adaptacyjny tempomat z funkcją hamowania (ACC), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) oraz automatyczne światła drogowe (AHB).



Wśród innych systemów aktywnego bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy Land Cruiser oferuje system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) z systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) i nową wersję systemu kontroli ciśnienia w oponach.