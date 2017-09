Audi RS4 Avant - ekspresowe kombi

Kolejna odsłona RS4 Avant debiutuje właśnie we Frankfurcie. Auto, jak można się było domyślić, przejęło układ napędowy z nowego RS5 Coupe.

Zdjęcie Audi RS4 Avant /

Zamiast wolnossącego V8, doładowane V6 - RS4 podąża za trendem dowsizingu. Silnik 4.2 FSI zastąpiono jednostką 2.9 TFSI, stworzoną we współpracy z Porsche. Moc pozostała niezmieniona - to nadal 450 KM. Zwiększył się natomiast maksymalny moment obrotowy - do 600 Nm (poprzednio 430 Nm), który dostępny jest w przedziale 1900-5000 obr./min.

Dzięki temu, a także obniżeniu masy własnej o 80 kg oraz zastosowaniu nowej, 8-biegowej przekładni automatycznej, RS4 Avant może pochwalić się zauważalnie lepszymi osiągami. Sprint do 100 km/h trwa teraz 4,1 s (poprzednik 4,7 s). Prędkość maksymalna została, tradycyjnie, ograniczona do 250 km/h. Decydując się jednak na pakiet RS Dynamic, możemy przesunąć limiter do 280 km/h.

Zdjęcie Audi RS4 Avant /

Samochód otrzymał utwardzone i obniżone o 7 mm zawieszenie, względem sportowego, dostępnego w "cywilnych" odmianach A4. Opcjonalnie możemy zdecydować się na amortyzatory z regulacją twardości, dynamiczny układ kierowniczy, sportowy mechanizm różnicowy tylnej osi oraz ceramiczne hamulce.

Wizualnie nowe RS4 Avant wyróżnia się przednim zderzakiem z dużymi wlotami powietrza, czarnymi elementami i listwą z napisem "quattro" - jak we wszystkich nowych RSach. Również z tył znajdziemy inny zderzak z wkomponowanym w niego dyfuzorem oraz dwie wielkie końcówki wydechu. Pod poszerzonymi o 30 mm nadkolami znajdują się 19-calowe, kute alufelgi, a opcjonalnie mogą mieć one średnicę 20 cali.

Zdjęcie Audi RS4 Avant /

Modyfikacje wnętrza ograniczyły się do dodania znaczków RS i seryjnego montowania sportowej, spłaszczonej u dołu kierownicy oraz sportowych foteli ze zintegrowanymi zagłówkami. Wirtualne wskaźniki, jak we wszystkich usportowionych modelach Audi, mają dodatkowy tryb wyświetlania wskazań z centralnie umieszczonym obrotomierzem. Znajdziemy tam także stoper, miernik przeciążeń oraz informacje o procentowym wykorzystaniu mocy i momentu obrotowego silnika.

Audi RS4 Avant zadebiutuje na rynku na początku 2018 roku. Jego cena wynosić będzie 79 800 euro.