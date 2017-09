Audi R8 V10 RWS. Z tylnym napędem

Audi poszerza serię modelową R8, wprowadzając nową wersję z napędem na tylną oś (Rear Wheel Series - RWS). Audi R8 V10 RWS pojawi się na rynku w limitowanej edycji 999 egzemplarzy w wersjach Coupé i Spyder.

Zdjęcie Audi /

- Audi R8 V10 RWS stworzono dla purystów- - mówi Stephan Winkelmann, szef Audi Sport GmbH. - Ten limitowany, specjalny model, to ekskluzywna oferta przewidziana dla klientów ceniących ekstremalną dynamikę jazdy. Dzięki montowanemu centralnie silnikowi V10 i napędowi na tylną oś, samochód udanie przenosi koncepcję napędu stosowanego w wyścigowych Audi R8 LMS do samochodu przystosowanego do ruchu ulicznego.



Elementy stylistyczne w matowej czerni, opcjonalnie karoseria pokryta folią



Purystyczny charakter nowego Audi R8 podkreślają lakierowane na matową czerń elementy - kratownica osłony chłodnicy Singleframe oraz wloty powietrza z przodu i z tyłu. Górna część bocznego wlotu powietrza tzw. sideblade (w Coupé) utrzymana jest w lśniącej czerni, dolna w kolorze karoserii. Podobnie jak w przypadku Audi R8 LMS GT 4, także w Audi R8 V10 RWS Coupé karoserię można opcjonalnie pokryć czerwoną folią przebiegającą przez maskę silnika, dach i tył pojazdu. We wnętrzu, kierowca i pasażer siedzą w fotelach sportowych. Obito je skórą i tkaniną Alcantara. Na życzenie dostępne są fotele kubełkowe. Tablicę rozdzielczą zdobi emblemat "1 of 999", wskazujący na limitowaną liczbę egzemplarzy.



Zdjęcie Audi R8 V10 RWS /

Silnik 5.2 FSI - jedna z ostatnich w segmencie jednostek wolnossących



Montowany centralnie silnik V10 modelu Audi R8 V10 RWS generuje moc 397 kW (540 KM). Maksymalny moment obrotowy 540 Nm dostępny jest przy 6500 obr./min. Silnik 5.2 FSI rozpędza wersję Coupé od 0 do 100 km/h w 3,7 sekundy, a wersję Spyder w 3,8 sekundy. Prędkość maksymalna to 320 km/h (Spyder: 318 km/h). Średnie zużycie paliwa R8 V10 RWS wynosi 12,4 l na 100 km (283 g CO2 na km) przy zamkniętym dachu i 12,6 l przy otwartym (286 g CO2 na km).



Zdjęcie Audi R8 V10 RWS /

Specjalnie zestrojone podwozie umożliwia kontrolowany drifting



Masa własna nowego Audi R8 V10 RWS w wersji Coupé to 1590 kg, 50 kg mniej niż Audi R8 Coupé V10 z napędem quattro, które w porównaniu z wariantem napędzanym na tylną oś potrzebuje dodatkowych podzespołów: wału Kardana, sprzęgła wielopłytkowego i międzyosiowego mechanizmu różnicowego. Wariant R8 Spyder V10 RWS w porównaniu do R8 Spyder V10 jest o 40 kg lżejszy, a jego masa własna wynosi 1680 kg. Rozkład obciążenia między osiami w stosunku 40,6:59,4 (Coupé) i 40,4:59,6 (Spyder) oraz zestrojenie podwozia i układu kierowniczego, dostosowano specjalnie do napędu na tylną oś.



Zdjęcie Audi R8 V10 RWS /

Ustawienie podwozia oraz systemy kontrolne pozwalają na kontrolowany drifting, w sytuacji gdy kierowca w standardowym systemie wyboru dynamiki jazdy Audi drive select wybierze tryb "dynamic", a elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ustawi na tryb "Sport". W obszarach granicznych, układ ESC ingeruje bezpiecznie i rozsądnie. Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy pozbawione jest całkowicie wpływu momentu obrotowego na jego działanie, a manewrowanie jest bardzo precyzyjne. Standardowo, Audi R8 V10 RWS zjeżdża z taśmy wyposażone w lakierowane na czarno 19-calowe felgi odlewane z aluminium z pięcioma ramionami w kształcie litery V. Opony mają rozmiar 245/35 z przodu i 295/35 z tyłu.