Audi Aicon. Tak kiedyś będą podróżować zamożni

Na stoisku Audi we Frankfurcie zobaczyć można aż dwa samochody koncepcyjne: Aicon i Elaine. Oba przybliżają nas do świata pojazdów autonomicznych.

Zdjęcie Audi Aicon /

Audi Aicon raczej nie przypadnie do gustu fanom motoryzacji. To wizja w pełni autonomicznego pojazdu przyszłości, w którym nie znajdziemy nawet kierownicy! Wnętrze, do którego dostępu bronią duże, portalowe drzwi, to rodzaj czteroosobowej kapsuły do przemieszczania się w przestrzeni.

Samochód traktować można jako wizję jednej z kolejnych generacji flagowego Audi A8. Karoseria Audi Aicon mierzy aż 5444 mm długości, 2100 mm szerokości i 1506 mm wysokości. Auto wyróżnia się też ogromnym - wynoszącym aż 3470 mm - rozstawem osi. O komfort dba m.in. pneumatyczne zawieszenie wyposażone w aktywne, stertowane elektrycznie, stabilizatory.

W układzie napędowym zastosowano cztery silniki elektryczne - po jednym na każde z kół pojazdu. Ich sumaryczna moc to 354 KM, maksymalny moment obrotowy wynosi 550 Nm. Dzięki zastosowaniu nowej generacji akumulatorów samochód na jednym ładowaniu pokonać może dystans 700-800 km.



Zdjęcie Audi Aicon /

Korzystając z wysokonapięciowej ładowarki baterie doładować można do 80 proc. pojemności w 30 minut. Audi Aicon posiada ponadto wbudowaną, bezprzewodową ładowarkę indukcyjną.