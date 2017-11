Nowa broń policji - LaserCam 4

Bielska drogówka otrzymała nowy oręż do walki z kierowcami przekraczającymi prędkość. Jest nim urządzenie do pomiaru prędkości LaserCam 4.

Główną zaletą urządzenia jest to, iż podczas pomiaru wykonywane jest zdjęcie z dokładnym wskazaniem mierzonego pojazdu, co eliminuje wątpliwości co do tego, który samochód był przedmiotem pomiaru w sytuacji, kiedy kilka pojazdów jedzie obok siebie. Dowód w postaci zdjęcia rozwiewa wszelkie wątpliwości, co do prawidłowości i precyzji pomiaru.

LaserCam 4 może ustawiać zbliżenie i ostrość na aktualnie mierzony pojazd i utrzymywać optymalne warunki zapisu video w trakcie całego cyklu pomiaru. W rezultacie zapisany zostaje niepodważalny dowód każdego zarejestrowanego wykroczenia, z możliwością udowodnienia rozmowy przez telefon lub niezapiętych pasów bezpieczeństwa.

Urządzenie umożliwia również natychmiastowe, bezprzewodowe drukowanie zdjęć bezpośrednio po ich zarejestrowaniu. LaserCam 4 jest wyposażony w dotykowy i kolorowy ekran.

Urządzenie pozwala na jednoczesną obsługę wielu limitów prędkości. Umożliwia kontrolę i zapis wykroczeń pojazdów różnych klas z różnymi ograniczeniami prędkości w danym miejscu pomiarów, jak również pomiary obu kierunków ruchu nawet w przypadku różnych ograniczeń prędkości na każdym z nich. Z LaserCam 4 można korzystać również w nocy.

W ostatnich dniach policjanci testowali nowe urządzenie w okolicy przejść dla pieszych, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych. Dla kierowców, którzy złamali przepisy - przekraczali dozwoloną prędkość, nie ustępowali pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, omijali pojazd, który zatrzymał się przed przejściem celem ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz wyprzedzali pojazdy bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych - nie było żadnego pobłażania.

Tylko w tym roku na bielskich drogach doszło do ponad 40 wypadków drogowych z udziałem pieszych, w których rannych zostało 41 osób, a 3 poniosły śmierć.