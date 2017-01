Toyota Camry, czyli najpopularniejszy sedan świata

Chociaż salon w Detroit zdominowany został przez lokalnych producentów, oczy wielu odwiedzających imprezę Amerykanów skierowane są w stronę stoiska Toyoty.

Jedną z największych nowości jest - zaprojektowana od podstaw - Toyota Camry. Rodzinny sedan, który od 15 lat, dzierży tytuł najlepiej sprzedającego się samochodu osobowego w USA!

Zaprezentowany właśnie w Detroit model to już ósma generacja pojazdu opracowanego specjalnie z myślą o amerykańskich nabywcach. Samochód powstał w oparciu o modułową platformę TNGA (Toyota New Global Architecture). W stosunku do poprzednika o ponad 5 cm wydłużono np. rozstaw osi.

Nadwozie może się pochwalić zdecydowanie dynamiczniejszymi, niż do tej pory, kształtami. Sportowego charakteru dodają mu wyraźnie zaakcentowane, szerokie błotniki, pełniące rolę "wcięcia w pasie" przetłoczenie na wysokości klamek (biegnące przez wszystkie boczne panele nadwozia), wieńcząca tylną klapę lotka i nisko opadająca linia dachu.

Podobne wrażenie dawać ma również zupełnie nowe wnętrze. Oprócz dotykowego panelu na konsoli środkowej mającej formę "wodospadu", na uwagę zasługuje zdecydowanie obniżona pozycją kierowcy. Amerykanom przyzwyczajonym do tandetnych plastików spodoba się też na pewno wyłożenie deski rozdzielczej miękkimi tworzywami.

Samochód oferowany będzie w czterech wersjach wyposażeniowych: LE, XLE, SE i XSE. Dwie najbogatsze rozpoznamy m.in. po 19-calowych, czarnych obręczach ze stopów lekkich czy dodatkowym pakiecie aerodynamicznym (inne zderzaki). Lista opcji obejmuje m.in. kolorowy wyświetlacz HUD i modem 4G LTE zapewniający pokładową sieć wi-fi obsługującą do 5 urządzeń mobilnych.

Tak, jak do tej pory producent przewidział trzy odmiany napędowe. Podstawowy motor to benzynowy R4 o pojemności 2,5 l. Wyżej w hierarchii stoi benzynowe V6 3,5 l. Propozycja dla oszczędnych to - bazujący na 2,5 l R4 - układ hybrydowy. Hybryda współpracuje z bezstopniową przekładnią CVT. Oba silniki benzynowe mogą być sparowane z nowym, dziesięciostopniowym automatem.

Nowa generacja Camry oferowana będzie na ponad 100 światowych rynkach. Do amerykańskich salonów samochód trafić ma latem. Zdaniem Toyoty model Camry to najlepiej sprzedający się średniej wielkości sedan na świecie.