Porsche 911 GTS. Po raz pierwszy z turbo!

Oferta Porsche poszerzy się wkrótce o kolejny model. Począwszy od marca klienci niemieckiej marki będą mogli zamówić Porsche 911 w nowej odmianie GTS.

Samochody oferowane będą jako Carrera GTS z napędem na tył, Carrera 4 GTS (obie w odmianach Coupe i Cabrio) oraz Targa 4 GTS.

Z zewnątrz 911 GTS poznamy po typowych dla niej czarnych wstawkach. Oprócz ciemnych obręczy kół wprawne oko fana marki dostrzeże subtelne zmiany w kształcie zderzaków czy "przydymione" lampy. Samochody mogą się też pochwalić zwiększonym do 1852 mm rozstawem kół i - umieszczonymi w centralnej części tylnego zderzaka - dwiema końcówkami układu wydechowego.

To co najważniejsze kryje się jednak nad tylną osią, gdzie nie znajdziemy już silnika wolnossącego. Samochody napędza trzylitrowa doładowana jednostka typu boxer o mocy 450 KM. To o 30 KM więcej niż w 911 Carrera S i o 20 KM więcej niż w poprzedniej generacji GTS. Silnik zapożyczono właśnie z modelu Carrera S, a zastrzyk mocy zawdzięczamy głównie zmodernizowanej turbosprężarce. Jednostka napędowa legitymuje się też potężnym - wynoszącym aż 550 Nm - momentem obrotowym, który trafia na koła za pośrednictwem zautomatyzowanej, dwusprzegłowej przekładni PDK o siedmiu przełożeniach.

Najszybszy członek rodziny Porsche 911 GTS - 911 Carrera 4 GTS Coupe - przyspiesza do 100 km/h w 3,6 s i osiąga prędkość maksymalną ponad 300 km. Odmiana z ręczną skrzynią biegów potrafi rozpędzić się do 312 km/h.

Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. aktywne zawieszenie PASM (prześwit niższy o ok 10 mm) i pakiet Sport Chrono. Ceny samochodów nie zostały podane do publicznej wiadomości. Wiadomo jednak, że każdy z klientów otrzyma zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakresu sportowej jazdy na torze Silverstone.