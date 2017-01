Najlepsze auta według Amerykanów. Zwariowali?

W Detroit poznaliśmy właśnie zwycięzców prestiżowego konkursu "North American Car of the Year". Którzy producenci zyskali największe powody do zadowolenia?

Zdjęcie Chevrolet Bolt /

Amerykańskim Samochodem Roku 2017 został nowy Chevrolet Bolt. Jury złożone z lokalnych dziennikarzy motoryzacyjnych uznało, że na szczególne uznanie zasługuje zwłaszcza zasięg elektrycznego pojazdu. Bliźniak europejskiego Opla Ampera-e może pochwalić się baterią akumulatorów o pojemności 60 kWh, która gwarantuje mu mobilność na dystansie do 238 mil, czyli około 380 km.

Reklama

Drugie miejsce w konkursie zajął Genesis G90. Na ostatnim miejscu podium sklasyfikowano nowe Volvo S90.

Z wyników konkursu cieszyć się też mogą przedstawiciele Hondy. Japoński pickup - Honda Ridgeline - uzyskała tytuł "Truck of the Year 2017" pokonując Forda Super Duty i Nissana Titana.

W kategorii crossoverów i minivanów zwycięzcą okrzyknięto Chryslera Pacifica przed... Jaguarem F-Pace i Mazdą CX-9.

Zdjęcie Honda Ridgeline /

Zdjęcie Chrysler Pacifica /