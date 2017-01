Lexus LS - debiutuje kolejna generacja

Na salonie samochodowym w Detroit można po raz pierwszy zobaczyć nową, flagową limuzynę Lexusa, która ma okazać się przełomowa dla japońskiej marki.

Zdjęcie Lexus LS /INTERIA.PL

Dłuższy i niższy od swego poprzednika, nowy LS zwraca uwagę śmiałą stylistyką oraz sylwetką na coupe. Ukierunkowanie na kierowcę LS zawdzięcza zupełnie nowej globalnej platformie GA-L przeznaczonej dla modeli luksusowych. Ta nowa tylnonapędowa płyta podłogowa, wydłużona wersja zastosowanej w coupe LC 500, oferuje więcej dynamiki na drodze i jeszcze wyższy poziom komfortu jazdy.

Tak jak pierwszy LS zapoczątkował markę Lexus, tak całkowicie odmieniony LS z roku 2018 jest kontynuatorem kierunku jej rozwoju. Kolejne generacje tego modelu na swój sposób nieodmiennie wprowadzały nowe aspekty nowoczesnego luksusu, osiągów i bezpieczeństwa jazdy, natomiast najnowsza dodaje do tego znacznie bardziej emocjonującą stylistykę i porywające własności jezdne.

Użytkownicy luksusowych limuzyn w większym niż dotychczas stopniu domagają się doskonałych parametrów dynamicznych i wysokich osiągów bez obniżania poziomu komfortu. Są to jedne z najtrudniejszych do połączenia cech, jednak nowa globalna platforma konstrukcyjna GA-L pozwala to zadanie zrealizować. Nowa płyta podłogowa debiutowała w modelu coupe LC 500, a obecnie, ze zwiększonym rozstawem osi, stała się fundamentem dla nowego LS. W celu zachowania niskiego położenia środka ciężkości i odpowiedniego rozkładu mas, nowy LS oferowany będzie jedynie w wersji wydłużonej, o szerokim profilu poprzecznym i niskiej sylwetce.

Zdjęcie Lexus LS /INTERIA.PL

Połączenie komfortu jazdy i świetnego prowadzenia nowy LS zawdzięcza również zintegrowanemu układowi stabilizacji ruchu pojazdu. Wpływa on na pracę układu hamulcowego, kierowniczego, przeniesienia napędu i zawieszenia - kontrolując liniowe i obrotowe ruchy samochodu względem jego osi podłużnej, poprzecznej i pionowej. Pozwala to uzyskać komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz doskonałe prowadzenie i trzymanie się nawierzchni. Zastosowane w ramach układu wspomagającego jazdę dynamiczną aktywne drążki stabilizatorów wraz z mechanizmem niezależnego skrętu kół tylnych dodatkowo poprawia własności jezdne. Układ VDIM jest w stanie wspomagać stateczność ruchu w warunkach zróżnicowanej przyczepności podłoża, np. na nawierzchni częściowo suchej i częściowo oblodzonej.

Do budowy nowego LS zastosowane zostały między innymi blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości i stopy aluminium, co pozwoliło zmniejszyć jego masę o ponad 90 kg w porównaniu do poprzednika. Oszczędności na masie w połączeniu z wysoką sztywnością nadwozia i zastosowaniem nowego silnika V6 przełożyły się na poprawę cech dynamicznych samochodu.

Specjalnie dla nowego modelu LS został skonstruowany od podstaw 3,5-litrowy silnik V6 z podwójnym turbodoładowaniem, przy którego tworzeniu wykorzystano rozwiązania z firmowych doświadczeń w formule F1. Serce nowego LS rozwija moc jak przystało na flagową limuzynę: 415 KM i 600 Nm moment obrotowy - sporo więcej niż V8 w obecnym LS. Czas rozpędzania 0-100 km/h wynoszący około 4,5 sekundy wersji z napędem 4x4.

W nowym LS została zastosowana 10-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, wcześniej debiutująca w LC 500. Jest to tradycyjna skrzynia z przekładnią hydrokinetyczną, jednak o czasach przełączania konkurujących z osiąganymi w układach dwusprzęgłowych. Duża rozpiętość przełożeń realizowana przez dziesięć gęsto zestopniowanych biegów idealnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju formach jazdy, zapewniając optymalne przełożenie w każdych warunkach.

Mimo możliwości bezpośredniej zmiany przełożeń za pomocą przełączników przy kierownicy, wielu kierowców będzie wolało zdać się na zaawansowany elektroniczny układ sterujący, który potrafi przewidywać zamysły osoby prowadzącej samochód. Układ na bieżąco dobiera idealne przełożenie w reakcji na przyspieszanie, hamowanie oraz poprzeczne siły bezwładności.

Zdjęcie Lexus LS /

Projektanci Lexusa przyłożyli się także do luksusowego wyposażenia kabiny. Przykładem może być nowy kształt siedzeń, z możliwością nawet 28-punktowej elektrycznej regulacji ustawienia foteli przednich, a także z funkcją podgrzewania, chłodzenia i masażu. Naturalistycznie ukształtowana deska rozdzielcza z wyświetlaczami informacyjnymi na jednakowej wysokości ułatwia operowanie wszelkimi funkcjami bez zmiany pozycji, zapewniając pełną ergonomię miejsca kierowcy.

W wersji z oferowanym w rozszerzonym pakiecie luksusowym przednim oraz tylnym siedzeniem pasażera z funkcją masażu Shiatsu i elektrycznie podnoszonym podnóżkiem, przestrzeń dla nóg jest największa spośród wszystkich wcześniejszych generacji modelu LS. Ponadto w pakiecie tym oparcie tylnego siedzenia znajdującego się za miejscem obok kierowcy można odchylać nawet o 48 stopni i można je też podnosić o 24 stopnie w celu ułatwienia wysiadania z samochodu.

W nowym LS zobaczymy też nowe, inspirowane wzorami Shimamoku drewniane elementy wykończeniowe, łączące w artystycznej formie Japońską sztukę formowania z cienkich płatów drewna z technologią laserowego wycinania. Do wyboru będą następujące nowe zestawy drewnianego wykończenia: Art Wood/Organic, Art Wood/Herringbone oraz Laser Cut Special. W przeciwieństwie do tradycyjnych drewnianych wyrobów Shimamoku o prostych słojach, zastosowane w nowym LS elementy o dużych słojach poprzecznych cechuje silniejszy kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi miejscami, co ożywia ich wygląd.

Choć układ wydechowy Lexusa LS został zestrojony w kierunku bardziej zdecydowanego brzmienia, podczas jazdy w jego kabinie panuje absolutna cisza. Nowe metody wyciszenia pozwoliły uzyskać jeszcze lepsze efekty niż w poprzednich generacjach LS. Funkcja aktywnego tłumienia dźwięków reaguje na dobiegające do wnętrza samochodu odgłosy silnika i wygasza pewne częstotliwości, emitując z pokładowych głośników dźwięki w przeciwfazie.

Wyizolowana od zewnętrznych hałasów kabina nowego LS stanowi idealną przestrzeń zarówno dla standardowo montowanego wysokiej klasy zestawu nagłośnieniowego, jak i opcjonalnego zestawu Mark Levinson z funkcją dźwięku przestrzennego i zespołem głośników w podsufitce. Do ich obsługi służy graficzny interfejs, który jest teraz bardziej przyjazny. Jego zdalny panel dotykowy nowej generacji reaguje analogicznie jak ekran smartfona, a ponadto potrafi rozpoznawać pismo odręczne. Oprócz szerokoformatowego wyświetlacza o przekątnej 12,3 cala, nowy LS może być opcjonalnie wyposażony w duży kolorowy wyświetlacz projekcyjny, prezentujący informacje bezpośrednio w polu widzenia kierowcy.

Nowy LS otrzymał pakiet bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +, a także zaawansowany zestaw funkcji bezpieczeństwa z pierwszą na świecie intuicyjną detekcją pieszych sprzężoną z aktywnym reagowaniem układu kierowniczego. W razie wykrycia z przodu pieszego, z którym kolizja jest nieunikniona, LS automatycznie uruchomi hamulce i za pośrednictwem układu kierowniczego samoczynnie wykona manewr omijający, pozostając w obrębie obranego pasa ruchu. Kierowca jest ostrzegany za pośrednictwem opcjonalnego wyświetlacza projekcyjnego.

Wysokiej klasy system Driving Support nazwany Lexus CoDrive jest także nowością w nowym sedanie LS. Pozwala na kontrolę sterowania pojazdem zależną i w zgodzie z intencjami kierowcy oraz stałe wsparcie podczas jazdy po autostradzie.