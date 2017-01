I.D. BUZZ - rewolucja od Volkswagena

Podczas North American International Auto Show w Detroit Volkswagen prezentuje model I.D. BUZZ. Studyjny van z napędem elektrycznym ma być nowym spojrzeniem na przyszłość motoryzacji.

Zdjęcie Volkswagen I.D. BUZZ /

Dr Herbert Diess, Prezes Zarządu marki Volkswagen Samochody Osobowe, wyjaśnia: "I.D. BUZZ to symbol nowego Volkswagena - marki nowoczesnej, pozytywnej, dobrze się kojarzącej i nastawionej na przyszłość. Chcemy sprawić, by samochody elektryczne stały się nowym znakiem firmowym Volkswagena i od 2025 roku zamierzamy sprzedawać ich milion rocznie. Nowy e-Golf ma już o połowę większy zasięg. Od 2020 roku będziemy wprowadzać na rynek zupełnie nową generację samochodów elektrycznych działających w połączeniu z siecią - modele z rodziny I.D. Auta te staną się dostępne dla milionów klientów, nie tylko dla milionerów".

Założenia te Volkswagen prezentuje w Detroit na przykładzie studyjnego I.D. BUZZ. To przestronny model z napędem na cztery koła, z silnikami przy przedniej i tylnej osi, mogący także poruszać się w pełni automatycznie oraz wyposażony we wskaźniki i elementy obsługi "nowej generacji".

Klasyczny kokpit samochodowy w I.D. BUZZ nie istnieje. Za pośrednictwem wyświetlacza Head-up AR (Augmented Reality - "rozszerzona rzeczywistość") najważniejsze informacje sprawiają wrażenie, jakby były wyświetlane na drodze przed samochodem. System multimedialny auta czy klimatyzację można obsługiwać za pośrednictwem przenośnego tabletu, a elementy obsługi samochodu potrzebne do tego, by prowadzić auto znajdują się na samej kierownicy. W jej wnętrzu, inaczej niż we współczesnych samochodach, nie ma przycisków lecz znajduje się rodzaj touchpada z aktywnymi polami. W ten sposób klasyczna kierownica ustąpiła miejsca wielofunkcyjnej, wirtualnej kierownicy do sterowania pojazdem i jego funkcjami.



Zdjęcie Volkswagen I.D. BUZZ /

Kierownica może też schować się w desce rozdzielczej, a samochód z trybu kierowania ręcznego przechodzi w tryb jazdy automatycznej "I.D. Pilot" (w ofercie od 2025 roku). Kierowca może wtedy obrócić swój fotel, żeby swobodnie rozmawiać z pasażerami. Laserowe skanery, ultradźwiękowe i radarowe czujniki, kamery Area-View oraz kamera z przodu auta monitorują otoczenie wokół samochodu; dodatkowe informacje na temat ruchu drogowego są odbierane z sieci.

Zdjęcie Volkswagen I.D. BUZZ /

Zasięg elektryczny tego auta wynosi maksymalnie 600 km. Energia zasilająca akumulatory modelu I.D. BUZZ jest dostarczana indukcyjnie albo poprzez ładowanie na stacji zasilania prądem. Jeśli ma on moc 150 kW, to uzupełnienie energii poziomu 80% pojemności akumulatorów trwa około 30 minut.



Zdjęcie Volkswagen I.D. BUZZ /

W podłodze pomiędzy osiami znajdują się akumulatory, co obniża punkt ciężkości auta i zapewnia bardzo dobre rozłożenie jego masy. Zawieszenie modelu z amortyzatorami regulowanymi elektronicznie zapewniać ma wysoki komfort. Napęd na cztery koła realizowany jest poprzez dwa elektryczne silniki o łącznej mocy 374 KM. Pozwala to na rozpędzenie I.D. BUZZ do 100 km/h w zaledwie 5 s, ale prędkość maksymalna została ograniczona do 160 km/h.

