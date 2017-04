1 14

Jakub Przygoński (Mini All4 Racing), który miał 11. czas wśród kierowców samochodów na drugim etapie Rajdu Dakar z Resistencii do San Miguel de Tucuman w Argentynie długości 803 km (w tym odcinek specjalny 275 km), awansował na 12. miejsce w klasyfikacji generalnej. We wtorek najszybszy był na trasie i liderem został utytułowany Francuz Sebastien Loeb (Peugeot 3008 DKR). Dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata o 28 sekund wyprzedza katarskiego triumfatora pierwszego etapu i dwukrotnego zwycięzcę Dakaru w 2011 i 2015 roku Nassera al-Attiyaha (Toyota Hilux). W gronie motocyklistów stawce przewodzi Australijczyk Toby Price. Na 32. pozycji jest Adam Tomiczek. Wsród kierowców quadów na czoło klasyfikacji wysunął się Argentyńczyk Pablo Copetti, a Rafał Sonik jest 18. W środę trzeci etap z San Miguel de Tucuman do San Salvador de Jujuy długości 780 km (OS 364 km). Dakar 2017. Etap Ii na zdjęciach