Dakar 2017. Przygoński o wyzwaniach na Dakarze

Po pierwszym etapie Rajdu Dakar najwyżej klasyfikowanym polskim kierowcą jest Jakub Przygoński (Mini), który zajmuje 14. miejsce. Startuje tu po raz siódmy, ale dopiero drugi raz w samochodzie. Jego pilotem jest Belg Tom Colsoul.

Zdjęcie Jakub Przygoński na starcie Dakaru 2017 /AFP

"Jazda samochodem w Dakarze, to zupełnie inne wyzwanie. Szczerze mówiąc, jest chyba łatwiej niż na dwóch kołach. Motocykliści muszą sami nawigować. No i warunki pogodowe bardziej im doskwierają. My mamy klimatyzację, której użycie kosztuje jakiś ubytek mocy, ale jest to rekompensowane lepszą koncentracją załogi, co przekłada się na szybszą jazdę" - powiedział PAP Przygoński.

Dodał, że jazda samochodem wymaga natomiast lepszego przygotowania technicznego. "To dużo bardziej złożone maszyny niż motocykle, dlatego trzeba być czujnym i umieć sobie radzić. Bardzo łatwo jest zepsuć taki samochód, a motocykle są teraz praktycznie niezniszczalne".

Kierowca zapewnił, że niezależnie od liczby startów, zawsze udział w najtrudniejszym offroadowym rajdzie świata przeżywa tak samo.

"Każdy Dakar wymaga długich przygotowań. Tu nie ma rutyny. Za każdym razem jest ekscytacja, no i oczywiście stres. Niezależnie od tego, który raz się startuje trzeba być maksymalnie skoncentrowanym, żeby te osiem miesięcy przygotowań nie poszło na marne" - podkreślił.

Przyznał, że Paragwaj trochę go zaskoczył pogodą. "Przede wszystkim nie było do tej pory tak duszno. Ze wszystkich leje się woda. No ale bardzo szybko wjeżdżamy wysoko w góry, więc te warunki będą całkowicie inne, a temperatury spadną".

Przygoński nie celebrował w Asuncion Nowego Roku. "Mieliśmy wspólną kolację, ale ja szybko poszedłem do pokoju. Nowy Rok obchodziłem według czasu polskiego, czyli cztery godziny wcześniej. Wtedy wykonałem kilka telefonów do rodziny. Dla mnie ważniejsze było, żeby się dobrze wyspać, bo w tym pierwszym tygodniu będziemy bardzo wcześnie wstawali".

Wtorkowy etap z Resistencii do San Miguel de Tucuman liczy 803 km, z czego 275 km to odcinek specjalny.