Zniknie ostatni odcinek drogi wybudowany przez hitlerowców

Do grudnia 2019 r. ma się zakończyć modernizacja i rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin-Knybawa (Pomorskie) o długości ok. 4 kilometrów. To ostatnia brukowana część tzw. berlinki zbudowanej przez Niemców. Koszt prac wyniesie ok. 35 mln zł.

Zdjęcie Na zdjęciu inny odcinek Berlinki, położony niedaleko Elbląga /Wojciech Stróżyk /Reporter

Umowę ws. realizacji inwestycji podpisano w poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Tczewie (Pomorskie).

Reklama

"To istotna inwestycja nie tylko dla lokalnej społeczności. Ta droga jest też bowiem ważnym elementem komunikacji krajowej i międzynarodowej. Rzeczywiście, od początku 1940 r., kiedy ta droga powstała, nie było tam żadnych modernizacji, ani prac konserwacyjnych. Ten bruk jak został kilkadziesiąt lat temu położony, tak do dzisiaj funkcjonuje. Choć jest dziś w złym stanie, to trzeba przyznać, że został wówczas dobrze wykonany, że przez tyle lat wytrzymał" - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński podczas uroczystości.

Droga krajowa nr 22 przebiega między Malborkiem a Starogardem Gdańskim.

Inwestycja, prowadzona według formuły projektuj i buduj będzie polegała na rozbudowie skrzyżowania z ul. Lipową i pobliskim węzłem Czarlin w postaci dwóch rond, rozbudowie skrzyżowań o pasy do lewoskrętów na skrzyżowaniach. Dodatkowo skrzyżowanie z drogą Bałdowo-Gorzędziej zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną.

W ramach inwestycji poddane remontowi lub rozbudowie będzie pięć obiektów mostowych nad drogą krajową nr 91, linią kolejową nad rzeką Drybok, przejście pieszo-rowerowe w okolicy mostu knybawskiego i przyczółek zachodni tego mostu.

Wzdłuż całego odcinka pojawi się ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie drogi. Dla obsługi okolicznych posesji w Czarlinie zostanie też wybudowana droga serwisowa.

Inwestycję wykona konsorcjum, którego liderem jest Trakcja PRKiI SA z siedzibą w Warszawie. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.