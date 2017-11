​Zakopianka dwujezdniowa do Nowego Targu. Już za 4 lata!

Dojazd do Zakopanego będzie jeszcze łatwiejszy. Za niespełna cztery lata oddany do użytku ma zostać kolejny dwujezdniowy odcinek Zakopianki: Rdzawka - Nowy Targ. Dzisiaj ogłoszono przetarg na 16-kilometrowy fragment drogi krajowej nr 47.

Zainteresowani na składanie ofert mają czas do 8 grudnia br. Po tym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybierze najkorzystniejszą i jak przewiduje zamówienie, po 44 miesiącach kierowcy pojada nową dwujezdniowa drogą ekspresową.



Zakres inwestycji obejmuje budowę: dwujezdniowej drogi klasy GP o długości 16,136 km, czterech węzłów drogowych: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady). Ponadto wybudować trzeba drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, kanalizację i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudować infrastrukturę techniczną.



Prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie mają zostać wykonane w terminie nie dłuższym niż 44 miesiące od daty zawarcia umowy.



Duży ruch na Zakopiance



Nie trzeba osobiście jechać do Zakopanego, by się przekonać, że w okresie ferii lub długich weekendów ruch na Zakopiance jest olbrzymi. Wystarczy posłuchać informacji telewizyjnych lub radiowych. Kierowcy stoją w kilometrowych korkach, a dróg alternatywnych nie ma.



Oficjalnie według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. średni ruch dobowy na tym odcinku wynosi 14 007 - 18 082 pojazdów. Wliczając w to okresy wzmożonego ruchu, urzędnicy stwierdzili, że "przepustowość przekroju jednojezdniowej drogi jest na wyczerpaniu".



Przebudowa Zakopianki to największa inwestycja drogowa na Podhalu. Już teraz trwają prace na trzech odcinkach: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała, Skomielna Biała - Chabówka. Na odcinku Naprawa - Skomielna Biała powstaje dwukilometrowy tunel, który ma być ukończony do końca 2020 roku. Pozostałe dwa fragmenty nowej trasy ekspresowej mają być oddane już w przyszłym roku.

Odcinek Lubień - Rabka Zdrój oraz budowa drogi dwujezdniowej nr 47 do Chabówki połączy się z istniejącą drogą dwujezdniową do Rdzawki. W Nowym Targu krzyżują się bowiem drogi krajowe nr 47 i 49 oraz droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca, rozprowadzające ruch na Podhalu.



