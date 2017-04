​Via Carpatia. Najdroższa droga w Polsce jednak powstanie

Ma połączyć północ Europy z południem, Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym biegnąc przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię aż do Grecję. Via Carpatia to kluczowy projekt drogowy rządu w Polsce, ujęty w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Zdjęcie Na wschodzie będzie budowana droga S17, ale rząd nie chce łączyć obu tras /Arkadiusz Ziółek /East News

Kłopot jednak w tym, że nie na całą trasę zagwarantowane są pieniądze, a koszty inwestycji astronomiczne.

Reklama

Jak wyliczono przebudowa obecnej infrastruktury drogowej i dobudowanie brakujących odcinków pochłonie przynajmniej 31 mld zł. Rząd się jednak tym nie zraża, a GDDKiA zapowiada, że całą ekspresówką Via Carpatia przejedziemy do 2023 roku.

Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że warto zmienić przebieg trasy, oszczędzając czas i przede wszystkim pieniądze, a nieco jedynie wydłużając liczący 680 km szlak. Zamiast drogą S61 i S19 wzdłuż wschodniej granicy Polski, Via Carpatia mogłaby prowadzić S61 do Warszawy i dalej S17 przez Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją.

Oświadczenie w tej sprawie wydała jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ucinając wszelkie spekulacje. "W nawiązaniu do pojawiających się publikacji mówiących o przebiegu trasy Via Carpatia, z których można wyciągnąć wniosek jakoby miała ona zmienić swój przebieg i przybliżyć się do Warszawy biegnąc drogą ekspresową S17 z Lublina do Warszawy, przez Wschodnią Obwodnicę Warszawy do drogi ekspresowej S8 z Warszawy do Białegostoku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że plan przebiegu trasy nie uległ zmianie. Zgodnie z pierwotnymi założeniami przebiegać będzie trasą S19 od południowej granicy Polski przez Rzeszów, Lublin, dalej do Białegostoku a stamtąd do Suwałk i granicy z Litwą w Budzisku".

Zdjęcie Planowy przebieg viaCarpatia /

Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, pieniądze zagwarantowane są jedynie na budowę kilku odcinków:

- Odcinek S61 Suwałki - Budzisko, finansowanie z programu Łącząc Europę - CEF (Connecting Europe Facility)

- Odcinek S19 Lublin - Rzeszów, finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- Odcinek S19 Rzeszów - Babica, finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko natomiast nie jest jeszcze zapewnione finansowanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

Zdjęcie Taki ma być docelowy przebieg drogi /

Pozostałe fragmenty drogi nie mają zapewnionego finansowania. Ministerstwo infrastruktury planuje pozyskać fundusze ze środków europejskich, z programu Łącząc Europę.

GDDKiA przypomina, że idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W roku 2010 do inicjatywy dołączyła Rumunia, Bułgaria i Grecja.

W Polsce szlak Via Carpatia ma przebiegać przez województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie mazowieckie, lubelskie i podkarpackie po śladzie drogi ekspresowej S61, S16 i S19, a jego długość to około 680 km.

Zk