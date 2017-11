Unia zapłaci za wybudowanie drogi S17

Podpisano umowę dofinansowania z UE dla fragmentu liczącego 58,6 km drogi S17 na odcinku Garwolin - Kurów. Wybudowanie tej drogi skróci czas podróży między Warszawą a Lublinem - poinformował w czwartek wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Zdjęcie Budowa drogi S17. Budowanie dróg ekspresowych i autostrad nie byłaby możliwa bez unijnego dofinansowania /Arkadiusz Ziółek /East News

"Trasa S17 skróci czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Lublinem, połączy Warszawę z Via Carpatią i skróci znacznie dojazd z Warszawy przez Lublin do Rzeszowa i na teren południowo wschodniej Polski. Inwestycja te jest już w trakcie realizacji, zaawansowanie robót już zbliża się do około 14 proc. Odcinek ten ma być skończony w maju 2019 roku" - powiedział Słowik podczas podpisywania umowy.

"Ta inwestycja wpisuje się w naszą Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w ramach której chcemy stworzyć sieć połączeń pomiędzy najważniejszymi aglomeracjami w kraju i sieć połączeń z naszymi krajami sąsiednimi" - dodał wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Przypomniał, że niedawno rząd objął całą drogę S17, czyli nie tylko fragment łączący Warszawę z Lublinem, ale i odcinek od Lublina do granicy w Hrebennem, jako priorytetową trasę w strategii rządowej.

"Chcemy również zwrócić uwagę, że ta droga ma duże znaczenie dla województwa mazowieckiego, gdyż wyprowadza ruch z Mazowsza w kierunku wschodnim, a ruch na tym odcinku bardzo silnie rośnie" - mówił Kwieciński.

Wiceminister podkreślił, że rząd zwraca szczególną uwagę na ciągi komunikacyjne północ - południe, czyli takie, które poprawią dostęp do polskich portów nie tylko z krajowych aglomeracji, ale też z południowej części Europy