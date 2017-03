Unia daje pieniądze na ulice polskich miast

Dziewięć miast - Bielsko-Biała, Gdańsk, Katowice, Konin, Piotrków Trybunalski, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław - otrzyma 1,2 mld zł dofinansowania z UE na 10 inwestycji, które poprawią infrastrukturę drogową - poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zdjęcie Unia daje kolejne pieniądze na polskie drogi /Piotr Mecik /East News

Projekty będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (POIiŚ). Wartość 10 inwestycji to 1,5 mld zł. Wsparcie z Unii Europejskiej wyniesie 1,2 mld zł i może pokryć do 85 proc. kosztów całkowitych - powiedział w czwartek wiceminister.

Kwieciński podkreślił, że dzięki temu w POIiŚ będzie realizowanych 26 inwestycji w miastach na prawach powiatu o wartości 4,4 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to 3,34 mld zł.

Projekty w tych miastach uzyskały wymagane minimum punktowe podczas oceny wniosków konkursowych, ale nie wystarczyło już dla nich pieniędzy. "Dlatego jako Ministerstwo Rozwoju zdecydowaliśmy się wygospodarować dodatkowe środki na wszystkie projekty (...), które uzyskały pozytywną ocenę komisji konkursowej" - powiedział.

Dodał, że resort uznał, iż dla kraju ważne jest, by tych 10 inwestycji otrzymało wsparcie.

Wskazał, że w najbliższym czasie możliwe będzie podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji z miastami, których dotyczą inwestycje.

Szczegóły dotyczące projektów przedstawił wiceminister rozwoju Witold Słowik. W Bielsku-Białej - jak mówił - przewidziano rozbudowę drogi krajowej nr 52 między ul. Krakowską a ul. Żywiecką. Wartość inwestycji to 151,3 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 126,1 mln zł.

W Poznaniu będzie realizowana poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92. Całkowita wartość projektu to 241,8 mln zł, a dofinansowanie z UE - 121,7 mln zł.

W Katowicach - wskazał Słowik - przewidziano dwie inwestycje. Jedna to rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej (etap I). Wartość projektu to 400 mln zł, dofinansowanie z UE - 338,3 mln zł. Druga inwestycja to rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej (etap IV, rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej). Wartość całkowita - 132,8 mln zł, a dofinansowanie z UE - 111,4 mln zł.

W Gdańsku powstanie wiadukt Biskupia Górka - poinformował wiceminister. Koszt projektu to 138,5 mln zł, dofinansowanie z UE - 117,7 mln zł

W Toruniu przebudowany zostanie układ drogowy przy pl. bp. Chrapka. Wartość inwestycji sięga 26,3 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 22,2 mln zł.

W Koninie rozbudowane będzie skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Kolską. Całkowita wartość projektu to 56,4 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 47,8 mln zł

W Szczecinie przebudowane zostaną ciągi komunikacyjne drogi krajowej nr 31 (rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6). Wartość całkowita projektu 85,6 mln zł, dofinansowanie z UE sięga 72,8 mln zł.

W Piotrkowie Trybunalskim wsparcie otrzyma rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic. Wartość całkowita projektu - 4,7 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 3,7 mln zł.

We Wrocławiu zaś dojdzie do budowy Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94. Wartość projektu to 296,6 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 233,4 mln zł - przekazał wiceminister Słowik.

"Infrastruktura i Środowisko" to największy program operacyjny Unii Europejskiej. Przewiduje 27,5 mld euro wsparcia na transport, energetykę, ochronę środowiska, kulturę i ochronę zdrowia w Polsce.