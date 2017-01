Trwa budowa Zakopianki i obwodnicy Krakowa

W lipcu tego roku zakończy się budowa drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7. Przez cały rok kontynuowana będzie też budowa trzech odcinków górskiego fragmentu tej trasy Lubień- Rabka - podała w poniedziałek GDDKiA.

Zdjęcie Budowa obwodnicy Krakowa /Marek Lasyk /Reporter

Nie ma natomiast żadnych prac na północ od Krakowa, aż do granicy województwa małopolskiego.



Reklama

Budowa drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa (węzeł Rybitwy - węzeł Igołomska), zwanej Trasą Nowohucką, która stanowi równocześnie część wschodniej obwodnicy miasta trwa od lata 2014 r. Odcinek o długości 4,5 km wraz z dwupoziomowymi węzłami drogowymi: "Rybitwy" i "Igołomska" oraz mostem wantowym na Wiśle buduje konsorcjum firm Strabag oraz Heilit+Woerner za blisko 529 mln zł brutto.

Jak poinformował w poniedziałek Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), realizacja inwestycji jest bardzo zaawansowana. Do końca zeszłego roku wszystkie roboty ziemne, włącznie z nasypem drogi ekspresowej wykonano w 95 proc. Na 74 proc. trasy położona jest warstwa wiążąca nawierzchni, na 13 proc. warstwa ścieralna (ostatnia) nawierzchni. Skończona jest przebudowa torów tramwajowych na ul. Igołomskiej, podobnie jak wiadukt w ciągu ul. Nad Drwinią. Pozostałe 11 mostów i wiaduktów są w trakcie realizacji, a wykonane przy nich prace wynoszą od 50 proc. do 93 proc. Największy i najbardziej okazały obiekt inżynierski, czyli most na Wiśle wykonano w prawie 82 proc.

"Po ukończeniu w lipcu 2017 r. tego odcinka S7 część ruchu przeniesie się na nowo wybudowaną drogę ekspresową. W pewnym stopniu odciąży ona też południową obwodnicę miasta i ul. Nowohucką, na których ruch jest bardzo duży" - zaznaczył przedstawiciel zarządcy dróg.

Drugą najważniejszą, trwającą inwestycją drogową w Małopolsce jest rozpoczęta w 2016 r. budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka. Powinna się ona zakończyć w latach 2018-2021.

Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-km tunel pod Małym Luboniem. Inwestycję podzielono na trzy odcinki, każdy z osobnym wykonawcą: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Łączny koszt przekracza 2,105 mld zł.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wynosi ok. 720 km. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską