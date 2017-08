Ta droga to sztandarowy projekt rządu. Ale ciągle są problemy

Do 15 września br. został przesunięty termin składania ofert w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego do Niska - podała w środę GDDKiA. To kolejna zmiana tego terminu. S19 to część trasy Via Carpatia.

Pierwotnie termin rozstrzygnięcia przetargu upływał w maju br.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Joanna Rarus, termin wydłużono z uwagi na konieczne dodatkowe uzgodnienia z Prokuratorią Generalną w zakresie wzorcowych dokumentów umowy. "Mają one na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa" - dodała.

Rarus podkreśliła, że przetarg został podzielony na trzy odcinki - Lasy Janowskie - Zdziary (o długości ok. 9,3 km), Zdziary - Rudnik nad Sanem (ok. 9 km) oraz Rudnik nad Sanem - Nisko Południe (6 km).

To drugi etap tego przetargu. "W pierwszym etapie przetargu o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oferty złożyło ponad 20 podmiotów. Mogły one składać wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na całość lub dowolnie wybraną ilość odcinków" - dodała. Po weryfikacji tych ofert GDDKiA zaprosiła 19 wykonawców do składania ofert na odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary i Zdziary - Rudnik nad Sanem oraz 20 wykonawców na odcinek Rudnik nad Sanem - Nisko Południe.

Rarus zaznaczyła, że oferty cenowe będą wybierane na podstawie trzech kryteriów: ceny, terminu realizacji i okresu gwarancji.

"Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) i nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie)" - wyjaśniła.

Inwestycja realizowana będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Rzeczniczka dodała, że okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. "Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w I połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r. Rzeczywisty koszt budowy będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu" - powiedziała Rarus.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. W województwie podkarpackim trasa ta będzie miała ok. 169 km. Gotowe są już dwa jej fragmenty - Stobierna-węzeł Rzeszów Wschód i węzeł Rzeszów Zachód-Świlcza. Kolejne dwa (Sokołów Małopolski-Stobierna i Świlcza-węzeł Rzeszów Południe) zostaną oddane do ruchu w II połowie br. Na pozostałych odcinkach prowadzone są prace przygotowawcze lub trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawców.

S19 ma być częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która przebiegać będzie z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.(PAP)