Są pieniądze na budowę ważnej krakowskiej drogi

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) sfinansuje budowę wewnętrznej obwodnicy Krakowa - poinformowali w środę wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki oraz szef PFR Paweł Borys. Całkowity koszt inwestycji jest szacowany na ok. 1 mld zł.

Zdjęcie Podpisanie umowy na finansowanie Trasy Łagiewnickiej /Jacek Turczyk /PAP

Umowę o finansowaniu inwestycji podpisali w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie prezes Borys oraz szef spółki Trasa Łagiewnicka SA Jerzy Marcinko.

Reklama

Morawiecki powiedział, że będzie to trasa przebiegająca przez kluczowe tereny drugiego co do wielkości miasta kraju. Według niego budowa rozpocznie się na przełomie 2017-2018 i zakończy się w ciągu trzech lat. Podkreślił, że dla Krakowa jest to droga bardzo ważna, ponieważ wesprze ekologiczny ruch i ograniczy emisję spalin.

Morawiecki mówił również, że trasa łączy w sobie kilka źródeł finansowania pod realizację "bardzo skomplikowanego projektu inwestycyjnego".

Zdaniem Morawieckiego będzie to punkt odniesienia dla innych inwestycji drogowych. "Uruchomienie pieniędzy pozaunijnych jest dla nas bardzo ważne, bo tym samym uruchamiamy zupełnie inne pokłady finansowe, które możliwe są do wsparcia różnego rodzaju projektów drogowych" - powiedział Morawiecki.

PFR określa drogę jako "jedną z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych Krakowa". Jak tłumaczy, mierząca ok. 4 km Trasa Łagiewnicka to część wewnętrznej obwodnicy miasta, której budowa przyczyni się do odciążenia ruchu drogowego w ścisłym centrum i połączy ze sobą południowe dzielnice.

Harmonogram zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w 2017 oraz ich zakończenie w 2020 roku.