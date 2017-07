Rząd zbuduje więcej dróg. Mamy nowy plan budowy!

Dodatkowe 27 mld zł na drogi, obwodnica Krakowa, droga z Olsztyna do Ełku, inwestycje na ścianie wschodniej i gwarancja środków na S19 Via Carpatia. Rząd zaktualizował właśnie Program Budowy Dróg Krajowych

Na konferencji prasowej minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk miał się pochwalić przyjętym przez rząd zmianami w Programie Budowy Dróg Krajowych. W planie znacznie zwiększono wydatki na budowę dróg, na listę zadań wpisano nowe odcinki i obwodnice. Konferencję jednak w ostatniej chwili odwołano. Być może ma to związek z wycofaniem projektu ustawy o podwyżce opłaty paliwowej.

Program Budowy Dróg Krajowych został jednak zaktualizowany przez rząd i dodatkowe 27 mld zł na realizację wszystkich zapisanych inwestycji muszą się znaleźć. Zamiast 107 mld, rząd planuje wydać na 118 inwestycji ponad 149 mld zł. Na wartość tę składają się wydatki w ramach limitu dostępnego dla perspektywy 2014-2020 (135 mld zł) oraz wydatki w ramach limitu dostępnego dla perspektywy 2007-2013 (14,5 mld zł).

W programie na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 założono, że łączna długość nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych za 8 lat wyniesie 2 750 km, powstaną do tego czasu 43 nowe obwodnice i setki kilometrów nowych dróg ekspresowych. Na mapach pojawiła się m.in. wcześniej nieplanowana droga ekspresowa S52 Bielsko-Biała przez Wadowice do zakopianki, S16 Olsztyn-Ełk oraz S52, czyli blisko piętnastokilometrowy fragment północnej obwodnicy Krakowa.

Oprócz nowych inwestycji wiele z wcześniej planowanych po wpisaniu do dokumentu dostało gwarancję realizacji.

Oprócz zamknięcia autostrady A1 i wybudowania obwodnicy Częstochowy oraz przedłużenia A2 za Warszawę priorytetem rządu jest droga S19 Via Carpatia. Budowa rozpocznie się od północnej obwodnicy Białegostoku Sochonie-Dobrzyniewo-Choroszcz, aby połączyć S19 z S8 w stronę Warszawy. Prace mają ruszyć już na przełomie roku, a pod koniec przyszłego miałby zostać ogłoszony przetarg na budowę. Drogą kierowcy pojadą w pierwszej połowie 2023 r.

Przebieg trasy nie jest do końca pewny. W Podlaskiem droga S19 ma biec od granicy z Białorusią w Kuźnicy przez Sokółkę, Korycin-Knyszyn-Choroszcz k. Białegostoku i dalej na południe od Białegostoku przez Bielsk Podlaski-Siemiatycze do Chlebczyna. Obecnie konsultowany jest też inny przebieg tej drogi, który zamiast przez Knyszyn i Korycin, miałby prowadzić po starym śladzie, czyli przez Czarną Białostocką i Sokółkę. To trasa krótsza o ok. 60 km i tańsza o ok. 3 mld zł. W sumie podlaski odcinek Via Carpatia ma mieć 248 km długości i pochłonie ponad 12 mld zł.

