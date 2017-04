Ruszają pierwsze prace na budowie drogi S5

Dwa zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczące części drogi ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskim od Szubina do granicy z Wielkopolską wydał we wtorek wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Decyzje pozwalają na rozpoczęcie robót.

Zdjęcie Okolice Bydgoszczy. Tędy pobiegnie droga S5 /Kamil Kiedrowski /Reporter

To pierwsze decyzje ZRID w sprawie S5 w regionie, która będzie miała długość 130 km. Chodzi o odcinek Szubin - Jaroszewo (19,3 km) i odcinek Jaroszewo - granica Wielkopolski (25,1 km) - bez węzła Jaroszewo. Inwestycję podzielono na siedem odcinków, a wydanych zostanie dziewięć decyzji.

Reklama

"To ważny moment rusza budowa drogi ekspresowej S5 w regionie. Wieńczy ogromną pracę służb, urzędników, wykonawców i inwestora, czyli GDDKiA. Przystępujemy do kolejnych etapów, w tym szacowania odszkodowań dla wywłaszczanych właścicieli nieruchomości. Do pracy przystąpi 25 rzeczoznawców, co było niemożliwe przed wydaniem ZRID" - powiedział Bogdanowicz.

Wojewoda zaznaczył, że kolejne decyzje zostaną wydane jeszcze w kwietniu, maju i czerwcu, tak aby do połowy roku wszystko było załatwione.

"Te decyzje otwierają drogę do rozpoczęcia robót, a więc na wiosnę pierwszy ciężki sprzęt wjedzie na teren budowy. Teraz przekażemy teren budowy wykonawcom, którzy będą mogli rozpocząć roboty budowlane. Decyzje mają nadany rygor natychmiastowej wykonalności, więc nic nie będzie stało na przeszkodzie wejściu na teren budowy" - podkreślił dyrektor oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Jarosław Gołębiewski.

Dodał, że terminy wykonania poszczególnych odcinków są różne ze względu na długość i stopień skomplikowania robót, a całość powinna być gotowa do końca 2019 r.

Droga S5 w regionie kujawsko-pomorskim przebiegać do Nowych Marz k. Grudziądza do granicy z Wielkopolską. Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z których każdy będzie miał 3,5 m szerokości oraz pasy awaryjne o szerokości 2,5 m.

W ramach inwestycji m.in. zostaną zbudowane węzły drogowe i przebudowane już istniejące, powstaną obiekty inżynierskie, przebudowana będzie dotychczasowa sieć dróg publicznych, zostaną zbudowane drogi dojazdowe, serwisowe i przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i bariery ochronne oraz powstaną miejsca obsługi podróżnych.

Inwestycję podzielono na siedem odcinków. Oprócz dwóch odcinków, które objęte zostały pierwszymi decyzjami ZRID są to: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km), Dworzysko-Aleksandrowo (22,4 km), Aleksandrowo-Tryszczyn (14,7 km), Tryszczyn-Białe Błota (13,5 km), Białe Błota-Szubin (9,7 km). Umowy z wyłonionymi w przetargach wykonawcami projektów i budowy drogi zawarto w październiku 2015 r.