Rusza budowa kolejnego odcinka obwodnicy Warszawy

Rusza budowa ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy (S2), od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska", o długości ok. 18,6 km. Pierwszy etap prac - w ramach projektu - obejmie m.in. budowę tunelu pod warszawskim Ursynowem. Wartość całej inwestycji to ok. 4,6 mld zł.

Zdjęcie Obwodnica Warszawy będzie dłuższa /Stanisław Kowalczuk /East News

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2, czyli Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" podzielony jest na trzy etapy. Każdy z etapów będzie realizowany przez innego wykonawcę. Pierwszy z nich - który wykona firma Astaldi - obejmuje prace na odcinku o długości ok. 4,6 km, od węzła "Puławska" do węzła "Przyczółkowa". Za drugi odpowiada firma Gulermak i obejmuje on odcinek o długości ok. 6,5 km, od węzła "Przyczółkowa" do węzła "Wał Miedzeszyński". Ostatnim etapem jest budowa od węzła "Wał Międzeszyński" do węzła "Lubelska" - odcinek ten ma długość ok. 7,5 km, a wybuduje go Warbud.

Reklama

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska podkreśliła w poniedziałkowej rozmowie z dziennikarzami, że wartość całej inwestycji sięgnie ok. 4,6 mld zł. "Jest to bardzo trudna inwestycja (...). Myślę, że w drugiej połowie roku zaczną się już roboty na całym odcinku" - stwierdziła.

Rzecznik prasowy Astaldi Mateusz Witczyński powiedział, że jego firma rozpoczyna pracę prawie siedem miesięcy przed planowanym i umownym terminem. Wyjaśnił, że zaczną się one od przygotowania organizacji ruchu, która będzie obowiązywać na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Komisji Edukacji Narodowej przez większość czasu budowy.

Jak mówił Witczyński, przez pierwszy miesiąc planowane są prace, które pozwolą na likwidację ronda (docelowo powstanie skrzyżowanie bez skrętu w lewo) oraz na przełożenie ruchu na jezdnię, która zostanie wybudowana wzdłuż znajdującego się przy skrzyżowaniu targowiska. Rzecznik Astaldi tłumaczył, że ma to umożliwić "uwolnienie" terenu pod prace przygotowujące tunel metra, tak aby można było wykonać część obwodnicy bez zawieszania kursowania podziemnej kolejki (pod metrem będzie przebiegać S2). Dodał, że zaplanowano również objazdy.

Witczyński wyjaśnił, że wdrażane przez miesiąc zmiany będą obowiązywać przez 1,5 roku prowadzonych prac.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa przyznał, że sam również będzie "ofiarą" utrudnień, które powstaną z powodu budowy. Jednak, jak dodał, "żeby zrobić omlet, trzeba stłuc jajko". "Zdajemy sobie sprawę, że te utrudnienia będą (...). Miejmy nadzieję, że jako mieszkańcy Ursynowa przeżyjemy i będziemy się cieszyć z finalnego efektu prac" - zaznaczył.

W ramach realizacji POW przewidziana jest m.in. budowa: drogi ekspresowej o długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz węzłów, m.in. "Ursynów Zachodni", "Ursynów Wschodni" czy "Przyczółkowa". Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na swojej stronie GDDKiA wskazuje na korzyści wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej S2. Jak zaznaczono, nastąpi m.in. przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, usprawnione zostanie funkcjonowanie transportu dla miasta Warszawy i okolic oraz ograniczony zostanie ruch tranzytowy w mieście. GDDKiA ocenia, że zmiany wpłyną na: skrócenie czasu podroży, oszczędności na paliwie, zapewnienie komfortu jazdy, czy zmniejszenie ryzyka wypadków, a także ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.

Celem inwestycji - jak przekonuje GDDKiA - jest m.in. stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podroży oraz rozwój infrastruktury drogowej obszaru metropolitarnego.

Projekt realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to III kwartał 2020 roku.