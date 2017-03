Program budowy dróg ostro hamuje

Mamy złe wiadomości dla kierowców. Wszystko wskazuje na to, że kluczowa - z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu podróżowania - rozbudowa sieci drogowej ulegnie znaczącemu spowolnieniu.

"Gazeta Prawna", która powołuje się na źródła zbliżone do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, informuje że oddala się budowa kolejnych odcinków dróg, jakie - pierwotnie - ujęte były w plany na lata 2014-2023. W resorcie trwać mają prace mające na celu "aktualizację planów drogowych". Wg nieoficjalnych informacji wiele z wyczekiwanych przez kierowców inwestycji trafić ma na "listę rezerwową", co oznacza, że na ich budowę nie ma co liczyć.

Wszystko wskazuje na to, że z listy drogowych priorytetów usunięto m.in. trasę S6, czyli - ciągnącą się wzdłuż wybrzeża - drogę ekspresową łączącą Koszalin z Trójmiastem. Cytowany przez "Gazetę Prawną" wiceminister Jerzy Szmit przyznaje, że na realizację nie ma pieniędzy. W zamian resort planuje jednak odkorkowanie trasy na Hel. W bliżej nieokreślonej perspektywie czasowej oznaczać to może przebudowanie obecnej trasy i przemianowanie jej z drogi wojewódzkiej na krajową.



Zapewne przypadkiem jest fakt, że Pomorze od lat jest obszarem, który w wyborach opowiada się po stronie PO, a nie rządzącego PiS-u.



Kilka dni temu unieważniono przetarg na przebudowę trasy S14, czyli zachodniej obwodnicy Łodzi. Pierwotnie odcinek miał zostać oddany do użytku w 2020 roku, ale obecnie nie ma na to już nawet cienia szansy. Obecnie GDDKiA zastanawia się nad możliwością "zoptymalizowania" projektu, co w wolnym tłumaczeniu oznacza cięcie kosztów - obniżenie nasypów czy zmiany w konstrukcji mostów i wiaduktów.

Z informacji "Gazeta Prawnej" wynika, że w najbliższym czasie nie doczekamy się też - ujętych we wcześniejszych planach - przetargów na przebudowę: S11 (z Koszalina do Poznania i dalej w kierunku Śląska), S19 na północ od Lublina (oprócz odcinka do Lubartowa) i S74 (z Piotrkowa przez Kielce do Stalowej Woli). To samo dotyczy: S12 (z okolic Piotrkowa do Radomia), trasy S17 oraz S10 (od strony Starogardu w kierunku Bydgoszczy).

Poprawie sytuacji na polskich drogach nie służy też zamieszanie związane z "czystkami" w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zmiany kadrowe, w ramach których pracę straciło już kilkadziesiąt osób, mają "usprawnić działanie GDDKiA". Od początku marca w Generalnej Dyrekcji obowiązuje nowa struktura, w ramach której zlikwidowano przeszło 1/3 departamentów. Około 50 osób zostało zwolnionych lub przeniesionych do "lokalnych struktur" (np. na drugi koniec kraju...). W styczniu pracę w GDDKiA straciło też sześciu dyrektorów oddziałów regionalnych (Zielona Góra, Opole, Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz, Białystok).

"Rzeczpospolita" - powołując się na własne źródła - donosiła o "chaosie" i "atmosferze niepewności", które pozwalają sądzić, że zmiany "strukturalne" w GDDKiA dokonywane są "w wielkim pośpiechu i bez przygotowania". Sytuacją zaniepokojona jest m.in. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Budownictwa. Drogowców niepokoi nie tylko niepewność dotycząca terminów przetargów, ale też fakt, że zmiany kadrowe w GDDKiA mogą znacząco wydłużyć czas opracowywania niezbędnej dokumentacji. Przedstawiciele Izby zwracają chociażby uwagę na fakt, że już przed zmianami w strukturach GDDKiA pracowało niewielu inżynierów, co nie wpływało korzystnie na tempo prac...