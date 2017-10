Poznań zyska lepsze połączenie z autostradą A2

Od piątku kierowcy będą mogli korzystać z obu nitek estakady katowickiej w Poznaniu. Tego dnia nastąpi otwarcie południowej części przebudowanego obiektu.

Estakada jest elementem jednej z najważniejszych arterii w mieście; znajduje się w ciągu drogi wyprowadzającej ruch z Poznania w stronę węzła autostrady A2, a także w stronę Środy Wielkopolskiej i Kalisza.

W poniedziałek pozwolenie na użytkowanie nowej nitki estakady wydał Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jej oddanie do ruchu następuje miesiąc wcześniej niż pierwotnie planowano.

Prace przy budowie południowej nitki rozpoczęły się w lipcu 2016 roku, kiedy oddano do użytku północną część estakady. Obiekt został rozebrany i zbudowany na nowo. Prace trwały 15 miesięcy.

Biuro prasowe poznańskiego urzędu miasta podało we wtorek, że od czasu budowy poprzednio użytkowanej estakady katowickiej minęło 40 lat. Przez ten czas nie wykonywano żadnych poważniejszych remontów, a jedynie doraźne naprawy lub wprowadzano ograniczenia, a później całkowity zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t.

"Trwałość nowej estakady będzie o wiele dłuższa niż poprzedniej - może ona wytrzymać nawet 100 lat. Ale na to składa się wiele czynników: jakość wykonania, zastosowane materiały, technologia budowy czy rozwiązania konstrukcyjne, to jest przepaść w stosunku do tego, co było poprzednio" - powiedział, cytowany w komunikacie, Arkadiusz Madaj z Zakładu Budowy Mostów Politechniki Poznańskiej.

Wykonawca musi jeszcze przeprowadzić ostatnie prace związane z ekranami akustycznymi, a także uporządkować teren. Prace mają się zakończyć w listopadzie, a do końca lutego 2018 r. potrwają ostateczne odbiory.

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego obejmowała całkowitą rozbiórkę i odbudowę konstrukcji dwóch nitek estakady, wykonanie nawierzchni drogowych, oraz odbudowę dróg dojazdowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, odwodnienie, przebudowę sieci energetycznej i sieci trakcji tramwajowej.

Przebudowę estakady katowickiej realizowano na podstawie decyzji wojewody wielkopolskiego z 2014 r. Wartość całej inwestycji szacowana jest na przeszło 161 mln zł. Prawie 30 proc. tej sumy miasto otrzymało z budżetu państwa.