Powstanie droga S7 między Grójcem a Warszawą

17 sierpnia podpisano umowy na projekty i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca, tzw. Puławskiej Bis.

Zdjęcie Obecnie droga S7 kończy się obwodnicą Grójca /Łukasz Jóźwiak /Reporter

Budowa południowego wylotu trasy S7 z Warszawy do Grójca jest jedną z kluczowych inwestycji dla układu komunikacyjnego stolicy, która znaczącą ułatwi dojazd do południowych przedmieść i regionów Mazowsza (Piaseczna, Radomia). Jest to też jeden z ostatnich brakujących odcinków ekspresowego połączenia pomiędzy Warszawą a Krakowem.

Reklama

Inwestycja została podzielona na trzy odcinki:

Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) o długości 6,64 km. Wykonawcą jest konsorcjum firm Rubau Polska Sp. z o. o, Construcciones Rubau S.A. Wartość kontraktu to 221,4 mln zł. W ramach inwestycji powstaną dwie jezdnie po 3 pasy ruchu. Kontrakt przewiduje też budowę węzłów Zamienie i Lesznowola oraz 8 wiaduktów i kładki pieszo-rowerowej, a także Obwodu Utrzymania Drogi "Zamienie".

Odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem) o długości 14,8 km. Wykonawcą jest firma IDS-BUD S.A. Wartość kontraktu to 388,7 mln zł. Na tym odcinku przewidywana jest budowa dwóch jezdni po 2 pasy ruchu. W ramach kontraktu powstaną węzły drogowe Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ, 2 Miejsca Obsługi Podróżnych, 14 wiaduktów, 3 mosty oraz kładka dla pieszych. Zadanie obejmuje też remont ok 17 km istniejącej DK nr 7.

Odcinek C od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca o długości 7,9 km. Wykonawcą jest firma Mota-Engil Central Europe S.A., a wartość kontraktu wynosi 203,4 mln zł. Na tym odcinku również powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przewidziano budowę węzła Tarczyn Południe oraz 10 wiaduktów i kładki dla pieszych.

Wszystkie odcinki mają powstać w ciągu 34 miesięcy od dnia podpisania umowy, z wyłączeniem miesięcy zimowych. Nie oznacza to jednak, że maszyny budowlane natychmiast rozpoczną prace. Pierwsze 10 miesięcy to przygotowanie dokumentacji projektowej przez wykonawców, kolejne 6 miesięcy jest przewidziane na uzyskanie decyzji administracyjnych, zezwalających na realizacje inwestycji drogowych, a dopiero kolejne 18 miesięcy, plus okresy zimowe to czas realizacji kontraktu.

Cały odcinek S7 z Grójca do Warszawy powinien być gotowy na wiosnę 2021 roku.