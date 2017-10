Otwarto prawie 8-kilometrową obwodnicę Kościerzyny

Obwodnicę Kościerzyny (Pomorskie) o długości 7,6 km otwarto w niedzielę dla ruchu samochodowego. Budowa trwała dwa lata i kosztowała ok. 230 mln zł. Trasa pomoże wyprowadzić ruch tranzytowy z zatłoczonego centrum miasta.

Zdjęcie Obwodnica Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 /GDDKiA /

Arteria omija ponad 20-tysięczne kaszubskie miasto od południa.

"To wielki dzień dla Kościerzyny, ale też i dla Pomorza. Oddajemy do użytku w terminie kolejną inwestycję drogową. Mamy nową drogę, wokół której, mam nadzieję, powstaną też nowe tereny inwestycyjne. To jedna z wielu inwestycji, które są i będą realizowane na Pomorzu, w tym też kolejowych. Myślę, że Kościerzyna w najbliższym czasie doczeka się rewitalizacji, a właściwie budowy nowej trasy kolejowej - mówił podczas uroczystości otwarcia drogi, wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski powiedział dziennikarzom, że o budowie obwodnicy wokół miasta mówiło się już w latach 70. ub. wieku.

"Długo więc czekaliśmy na tę drogę, ale w końcu się doczekaliśmy. To największa inwestycja w historii miasta. Mam nadzieję, że obwodnica wyprowadzi transport ciężki z centrum Kościerzyny - wszystkie samochody, które mają 16-18 metrów będą mogły wyjechać poza miasto i będzie to bardzo duże udogodnienie dla mieszkańców. Miasto jest mocno zakorkowane - całe dostawy kruszywa, żwirów z okolicznych żwirowni od strony Bytowa i Chojnic muszą przejechać przez miasto. Do tej pory była tylko jedna droga w kierunku Żukowa" - wyjaśnił.

Podkreślił, że nowa arteria nie tylko zmniejszy korki w mieście, ale też da szansę na rozwój gospodarczy miejscowości. "Z myślą o tym, w tym samym czasie budujemy drogę w trójkącie przemysłowym, gdzie mamy ponad 30 ha gruntów typowo przeznaczonych pod inwestycje - będzie ona wychodziła na jednym z węzłów obwodnicy" - wytłumaczył.

Smoliński mówił o kolejnych planowanych inwestycjach w Pomorskiem. "Trasa Kaszubska - myślę, że w najbliższych dwóch tygodniach zostaną otwarte oferty na jej budowę. Oczywiście czekamy na obwodnicę metropolitalną. Jest też wiele dróg jeszcze innych do remontu, w zeszłym tygodniu np. została podpisana umowa na remont drogi nr 22 na terenie powiatu starogardzkiego" - wymienił.

Na obwodnicy, zbudowanej o przekroju pasów 2+1, powstały cztery węzły drogowe: Kościerzyna Zachód - połączenie z drogą powiatową Kościerzyna-Wdzydze, Kościerzyna Południe - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 214, Kościerzyna Wschód - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 221 oraz Wieżyca - skrzyżowanie z obecną drogą krajową nr 20, łączącą Stargard Szczeciński, Żukowo i Trójmiasto.

Obiekty na węzłach zostały tak zaprojektowane, by umożliwić, jeśli zajdzie taka potrzeba, przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2+2.

W ramach inwestycji wykonano szereg urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne. Przebudowane bądź wybudowane zostały również drogi lokalne i dojazdowe na terenie przyległym do nowej arterii.

Inwestorem trasy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga, którą wykonała firma Strabag, kosztowała ok. 230 mln zł, z czego ponad 148,3 mln zł stanowiła dotacja z Unii Europejskiej.