Opóźnienia w przetargach na budowę brakujących odcinków A1

Na początek i połowę października wyznaczono obecne terminy składania ofert na budowę brakujących odcinków autostrady A1 Tuszyn - Częstochowa. Pierwotnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chciała zebrać oferty wykonawców na przełomie sierpnia i września br.

Obecnie terminy te przypadają na 3 października br. w oddziale łódzkim GDDKiA i 18 października - w oddziale katowickim.

Regionalne oddziały Dyrekcji w Katowicach oraz Łodzi ogłosiły przetargi na budowę brakujących odcinków A1 30 czerwca br. Było to następstwo wcześniejszej decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w tej sprawie. Liczący 81 km fragment tej autostrady ma być - według założeń resortu - gotowy w 2021 r. Na inwestycję zabezpieczono, za zgodą ministra finansów, 4 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego.

Na początku sierpnia katowicki oddział przedłużył przetarg dotyczący jedynego odcinka tej części A1, który będzie realizowany na terenie woj. śląskiego, z 1 do 18 września. W opublikowanym wówczas sprostowaniu do dokumentacji przetargowej zmieniono zapisy dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej oferentów, wymogów związanych ze zdolnością techniczną i kwalifikacjami zawodowymi ich personelu oraz terminu składania ofert.

Następnie termin składania ofert na brakujący odcinek A1 w woj. śląskim został przedłużony o kolejny miesiąc - do 18 października.

Z kolei łódzki oddział GDDKiA początkowo przedłużył termin składania ofert dotyczących czterech tamtejszych odcinków autostrady z 30 sierpnia do 1 września (w związku z publikacją pod koniec lipca kilkunastostronicowej zmiany treści tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której zmieniono m.in. zasady przyznawania punktów przetargowych). Jeszcze w sierpniu aktualny termin składania ofert wyznaczono tam na 3 października.

Po udostępnieniu 1 lipca ub. roku odcinka Tuszyn-Stryków oraz po otwarciu powstającego już fragmentu A1 Częstochowa-Pyrzowice (planowo w 2019 r.) obecne przetargi powinny doprowadzić do ukończenia pięciu brakujących jeszcze odcinków autostrady A1. Powstaną one w śladzie zbudowanej w latach 80. ub. wieku autostrady A1 od Tuszyna do Piotrkowa, a dalej - istniejącej drogi krajowej nr 1. Wszystkie mają być budowane w technologii betonu cementowego.

Odcinki te mają oznaczenia: A, B, C, D w woj. łódzkim oraz E - w woj. śląskim (obecnie w woj. śląskim powstają odcinki F, G, H oraz I - od Częstochowy do Pyrzowic).

Odcinek A obejmuje 15,8 km trasy od węzła Tuszyn (bez węzła) do węzła Piotrków Trybunalski Południe (w dokumentacji przetargowej węzeł ten nosi dawną nazwę: Bełchatów; z węzłem). Odcinki B to 24,21 km autostrady od węzła Piotrków Południe do węzła Kamieńsk (z węzłem), odcinek C liczy 16,52 km od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko (z węzłem), a odcinek D obejmuje 7,02 km A1 od węzła Radomsko do granicy z woj. śląskim.

Łódzki oddział GDDKiA objął swoje odcinki jednym, podzielonym na części przetargiem nieograniczonym (każda część przewiduje projektowanie i budowę poszczególnego odcinka). Przyszli wykonawcy otrzymają do informacji przygotowane już wcześniej dokumentacje i programy funkcjonalno-użytkowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Dla odcinka E w woj. śląskim (16,8 km od granicy woj. śląskiego do węzła Częstochowa Północ, który w dokumentacji przetargowej nosi dawną nazwę Rząsawa; bez węzła) nie przygotowywano dotąd dokumentacji w takim zakresie, jak dla odcinków łódzkich, stąd wykonawca będzie musiał ją zapewnić wraz z innymi niezbędnymi opracowaniami i decyzjami dla budowy i użytkowania.

Kryteriami oceny w katowickim przetargu mają być cena - 60 pkt. oraz kryteria pozacenowe - w 40 pkt. (w tym równość podłużna nawierzchni - 8 pkt., personel wykonawcy - łącznie 6 pkt., skrócenie terminu realizacji: 12 pkt., zapewnienie przejezdności w trakcie budowy trzema pasami ruchu - 9 pkt. oraz zagospodarowanie na placu budowy destruktu z rozbiórki istniejącej nawierzchni - 5 pkt.)

Pierwotnie łódzki przetarg miał nieco inne kryteria oceny. Wraz ze zmianą specyfikacji pod koniec lipca zostały one zmienione - zbliżając je do zastosowanych przez oddział katowicki.

Zamawiający w obu przetargach wymagają, aby prace projektowe i roboty - wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca); wlicza się je do czasu objętego projektowaniem. Minimalny dopuszczalny termin realizacji to 32 miesiące od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem decyzji.

Według GDDKiA fragment autostrady A1 między węzłami Tuszyn oraz Piotrków Zachód będzie miał, tak jak teraz, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Między węzłami Piotrków Zachód i Piotrków Południe zachowany zostanie obecny przekrój dwóch jezdni po cztery pasy ruchu, a między węzłami Piotrków Południe i Częstochowa trasa zostanie rozbudowana z dwóch do trzech pasów ruchu w każdą stronę.

Ogółem na całym przebiegu A1 między węzłami Tuszyn i Częstochowa Północ zaplanowano pięć węzłów drogowych (Piotrków Zachód, Piotrków Południe, Kamieńsk, Radomsko oraz Mykanów).

Przygotowania do budowy fragmentu autostrady A1 Częstochowa-Tuszyn trwały od lat. Ostatecznie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postanowił wiosną br., że odcinek ten będzie realizowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.