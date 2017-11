Nowy odcinek S5. Szybciej z Wrocławia do Poznania

Dziś otwarto ponad 19-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5. Kierowcy mogą już korzystać z nowej trasy od węzła Korzeńsko do węzła Krościna. Nowa ekspresówka omija Żmigród i łączy się z już istniejącą drogą szybkiego ruchu oraz obwodnicą Rawicza.

Otwarty dzisiaj odcinek drogi to ważny fragment S5. Przyspiesza nie tylko przejazd z Wrocławia do Poznania, ale ułatwia tranzyt północ-południe. Docelowo cała ekspresówka będzie miała około 360 km. Połączy autostradę A4 na węźle Wrocław Północ, z A1 na węźle Nowe Marzy w okolicy Grudziądza.



Inwestycja za 1,9 mld zł



Budowa drogi ekspresowej S5 na Dolnym Śląsku podzielona została na 3 etapy. W sumie liczyć będzie 48 km. I etap od Korzeńska ma długość 14,9 km. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: Lider - Budimex S.A., Partnerem STRABAG Sp. z o.o. Etap II ma długość 13,8 km, a wykonawcą jest Dragados S.A. Etap III do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem) ma długość 19,3 km i wykonawcą jest firma Astaldi S.p.A.



W ramach całej inwestycji powstanie siedem węzłów drogowych (Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno, Widawa), 46 obiektów mostowych, 4 Miejsca Obsługi Podróżnych Morzęcino (MOP): Morzęcino Zachód II i Wschód III, Wisznia Mała Zachód III i Wschód II oraz Obwód Utrzymania Drogowego przy w. Krościna.



Całkowity koszt projektu to niespełna 1,9 mld zł. Unia Europejska dołoży do tego nieco ponad 911 mln zł.



