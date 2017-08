Nowy fragment trasy S7 oddany do użytku

12-km nowy odcinek drogi ekspresowej S7 Warszawa-Gdańsk między Ostródą Południem a Rychnowem został w piątek otwarty dla kierowców. Według drogowców pod koniec tego roku cała droga S7 przez Warmię i Mazury będzie klasy ekspresowej.

Zdjęcie . /Stanisław Kowalczuk /East News

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit powiedział podczas otwarcia odcinka trasy, że uruchomienie dla kierowców kolejnego fragmentu drogi Warszawa - Gdańsk to finał ogromnego wysiłku projektantów, wykonawców i przedstawicieli nadzoru budowlanego.

Reklama

"Ktoś mógłby zapytać, po co takie uroczyste otwarcie drogi, przecież można było puścić ruch, ludzie by się ucieszyli i pojechali dalej. Czynimy to jednak także dlatego, żeby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do oddania do użytku nowej drogi, pracując także w wolne dni"- dodał.

Podkreślił, że nowa trasa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i ułatwi i skróci podróżowanie między Gdańskiem a Warszawą. Jak dodał, dobrą wiadomością jest także to, że odcinek oddano przed długim weekendem 15 sierpnia.

Zaznaczył, że w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych realizowanych jest blisko 100 wielkich kontraktów, które są finansowane z Krajowego Funduszu Drogowego, ale i w istotnym stopniu z funduszy Unii Europejskiej.

Wiceminister rozwoju Witold Słowik podkreślił, że to już kolejny odcinek nowej S7, która już wkrótce w całości będzie przebiegać w standardzie ekspresowym. "Skróci to czas podróżowania między Warszawa a Pomorzem, ale i w drugą stronę na południe Polski, bo południowe odcinki trasy także będę oddawane do użytku. Z programu unijnego Infrastruktura i Środowisko łącznie na budowę dróg krajowych do 2020 r. przeznaczona jest kwota przewyższająca 40 mld zł. Znaczna część tych pieniędzy jest już zakontraktowana, albo w trakcie postępowań przetargowych lub też kolejne przetargi są ogłaszane"- wyjaśnił wiceminister Słowik.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej Anna Modzelewska oceniła, że S7 to dla Polski ważna arteria komunikacyjna, mająca także wymiar europejski. "To część dużej trasy europejskiej E77, która łączy Europę Środkową z Rosją i zapewnia krajom nadbałtyckim, ale też Słowacji i Węgrom dostęp do Polski, umożliwiając przewozy towarowe oraz przejazdy turystyczne"- dodała.

Oddanie do ruchu odcinka Ostróda Południe - Rychnowo wraz z węzłami Ostróda Południe i Rychnowo o długości około 12 km to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków.

Łącznie z udostępnionym obecnie odcinkiem drogi w województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już ponad 122 km tej trasy na odcinkach: Elbląg - Ostróda Północ (59,4 km) oraz Olsztynek - Nidzica (31,3 km), Nidzica - Napierki (22,7 km) oraz Ostróda Południe - Rychnowo (8,8 km).

W budowie znajdują się jeszcze dwa odcinki S7 o łącznej długości 20,8 km. Zakończenie tych inwestycji planowane jest w tym roku. W rezultacie na koniec 2017 roku cała droga S7 w województwie warmińsko-mazurskim będzie w klasie drogi ekspresowej.

Podczas otwarcia S7 wiceminister Jerzy Szmit podpisał również dwa aneksy do Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych mających poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na Warmii i Mazurach. Chodzi o drogę krajową 16 w miejscowości Stradomno i drogę krajową 51 na odcinku Smolajny-Kosyń. Łączny koszt tych dwóch inwestycji wyniesie ponad 1 mln 288 tys. zł.