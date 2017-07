Małopolskie zyska 220 km dróg. Kraków - północną obwodnicę

Wybudowanie 220,5 km nowych dróg krajowych w Małopolsce za prawie 12 mld 789 mln zł przewiduje zaktualizowany rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Znalazły się w nim nowe inwestycje, m.in. Północna Obwodnica Krakowa i Beskidzka Droga Integracyjna.

Zdjęcie Kraków czeka na obwodnicę północną i ekspresową drogę S7 / Rząd zbuduje więcej dróg. Mamy nowy plan budowy!

Jak poinformowała w piątek Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wśród wymienianych w dokumencie tras są m.in. drogi ekspresowe i obwodnice.

Reklama

Znalazły się w nim inwestycje, których w poprzednim dokumencie nie było - Północna Obwodnica Krakowa i Beskidzka Droga Integracyjna, obydwie w ciągu drogi ekspresowej S52. Zapewnienie finansowania otrzymała także budowa drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz, tzw. sądeczanka, oraz droga ekspresowa S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa i obwodnice: Nowego Sącza, Chełmca, Zatora na DK 28 i Zabierzowa na DK 79.

Jak przypomniała rzeczniczka, w ramach rządowego programu na lata 2014-2023 trwa już budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka (realizacja w latach 2016 - 2020) i obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (realizacja w latach 2016 - 2019).

Pierwszą inwestycją ukończoną z tego programu jest oddany do użytku pod koniec zeszłego miesiąca drugi odcinek wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7 od ul. Igołomskiej do Christo Botewa z nowym mostem na Wiśle. Budowano go w latach 2014 - 2017, ma 4,5 km długości.



Z Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. wynika, że średni dobowy ruch w Małopolsce to 14580 pojazdów na drogach krajowych - o 3000 więcej od średniej krajowej. Największe natężenie ruchu występuje wokół Krakowa. Rekordy bije fragment południowej obwodnicy miasta w ciągu autostrady A4 pomiędzy węzłami Kraków Tyniec - Kraków Sidzina; średnio na dobę przejeżdża tamtędy 64066 pojazdów.

Zdjęcie Plan drogowy dla Polski /

W zeszłym tygodniu rząd przyjął przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W zaktualizowanym programie zwiększono limit wydatków ze 107 mld zł do 135 mld zł. Resort zastrzega jednocześnie, że ostateczna wartość programu zostanie określona po rozliczeniu wszystkich zadań skierowanych do realizacji.