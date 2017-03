Kolejny odcinek obwodnicy Krakowa będzie gotowy w lipcu

22 lipca tego roku powinna zakończyć się budowa 4,5-km odcinka drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa, zwanej Trasą Nowohucką. Stanowi ona równocześnie drugą część wschodniej obwodnicy miasta. Wartość inwestycji wynosi blisko 529 mln zł brutto.

Zdjęcie Trasa ma zostać oddana do użytku 22 lipca /Anna Kaczmarz / Polska Press /East News

Jak poinformowała w czwartek Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), trwająca od lata 2014 r. budowa dobiega końca. Trasę o długości 4,5 km wraz z dwupoziomowymi węzłami drogowymi: "Rybitwy" i "Igołomska" oraz mostem wantowym na Wiśle buduje konsorcjum firm Strabag oraz Heilit+Woerner.

Według drogowców wszystkie roboty ziemne, włącznie z nasypem drogi ekspresowej S7, wykonano w 95 proc. Na 74 proc. trasy położona jest warstwa wiążąca nawierzchni, a na 13 proc. warstwa ścieralna nawierzchni. Zakończona jest przebudowa torów tramwajowych na ul. Igołomskiej. Wiadukt w ciągu ul. Nad Drwinią jest ukończony.

Pozostałe 11 mostów i wiaduktów jest w trakcie realizacji, a wykonane prace są na poziomie od 50 proc. do 95 proc. Największy i najbardziej okazały obiekt inżynierski czyli most na Wiśle wykonano w 83 proc. Składa się on z dwóch równoległych obiektów o długości około 700 metrów każdy. Będzie to najdłuższy most w Krakowie i całej Małopolsce.

Według przedstawicieli GDDKiA po ukończeniu w lipcu 2017 r. tego odcinka S7 część ruchu przeniesie się na nowo wybudowaną drogę ekspresową. W pewnym stopniu odciąży ona też południową obwodnicę miasta i ul. Nowohucką, na których ruch jest bardzo duży.