Kolejny krok ku budowie drogi S19 na północ od Lublina

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na ponad 81 km drogi ekspresowej S19 na terenie woj. lubelskiego ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia, łączącej Europę północną i południową.

"Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy, będzie opracowanie koncepcji programowej i dokumentacji przetargowej, która później pozwoli wybrać wykonawcę trasy w trybie +projektuj i buduj+" - poinformował w środę rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA Krzysztof Nalewajko.

Chodzi o 81,5 km drogi ekspresowej od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Lubartów.

W koncepcji programowej opracowane zostaną m.in.: warianty rozwiązań węzłów czy też dróg do obsługi ruchu lokalnego, a także przeprowadzone będą badania geologiczne. Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części, z których każda obejmuje po dwa odcinki trasy. "Zainteresowani mogą składać oferty na wszystkie lub poszczególne części przetargu" - zaznaczył. Nalewajko.

W części pierwszej zawarto odcinek od granicy województw do węzła Międzyrzec Podlaski oraz drugi etap obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Łącznie chodzi o trasę o długości 17,3 km. Część druga obejmuje 40,5 km nowej drogi podzielonej na dwa odcinki: od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego oraz od Radzynia Podlaskiego do Kocka.

Natomiast część trzecia dotyczy trasy o długości 23,6 km i podzielona jest na obwodnicę obejmującą Kock i Wolę Skromowską oraz odcinek od Woli Skromowskiej do Lubartowa.

Nalewajko dodał, że w niedługim czasie ogłoszony zostanie także przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnego fragmentu S19 - od Lubartowa do Lublina - o długości 23,8 km.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Minister budownictwa i infrastruktury Andrzej Adamczyk informował w czerwcu, że na budowę trasy Via Carpatia zostanie przeznaczone 21 mld zł z przyznanych przez rząd środków finansowych na program budowy dróg.

Rząd zaakceptował wniosek resortu infrastruktury i zwiększył limit finansowy na Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) ze 107 mld zł do 135 mld zł, czyli o 28 mld zł. W komunikacie po posiedzeniu rządu 21 czerwca podano, że większe środki są niezbędne ze względu na konieczność podjęcia wzmożonych działań inwestycyjnych na terenie wschodniej Polski, przez realizację brakujących odcinków szlaku Via Carpatia w ciągu drogi S19.