Kolejne kroki w kierunku rozbudowy drogi S7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała zaproszenia dla firm do składania ofert ws. zaprojektowania i budowy odcinka Pieńki - Płońsk, który jest częścią trasy S7 w woj. mazowieckim - poinformowała w komunikacie GDDKiA.

Zdjęcie Budowa drogi /Krzysztof Kapica /East News

Tym samym rozpoczął się drugi etap przetargu dla odcinka S7 Pieńki - Płońsk. Zaproszenia wysłano do wszystkich osiemnastu wykonawców, którzy w pierwszym etapie przetargu złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Reklama

Na złożenie ofert zainteresowane firmy będą miały czas do 31 marca 2017 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II kwartał 2018 r., a zakończenie najwcześniej w IV kwartale 2020 r.

Odcinek Pieńki - Płońsk to jeden z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 w woj. mazowieckim przygotowywany do przebudowy przez olsztyński oddział GDDKiA. Inwestycję obejmującą 71 km drogi S7 podzielono na cztery odcinki: Napierki-Mława (ok. 14 km), Mława - Strzegowo (ok. 21,5 km), Strzegowo-Pieńki (ok. 22 km), Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km).

Przed tygodniem olsztyński oddział GDDKiA wysłał zaproszenia do składania ofert na budowę innego mazowieckiego fragmentu trasy S-7. Chodzi o odcinek Strzegowo - Pieńki. Na ten fragment oferty można składać do 24 marca tego roku.

***

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że przeznaczy ponad 530 mln euro z Funduszu Spójności na wsparcie budowy drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg i trasy S8 między Wyszkowem a Białymstokiem.

Z komunikatu KE wynika, że 463 mln euro ze środków unijnych zostanie przeznaczonych na modernizację krajowej siódemki miedzy Elblągiem a Gdańskiem. Teraz przejechanie tego 60-kilometrowego odcinka potrzeba około godziny. Po modernizacji czas przejazdu znacznie się skróci.

Dobre wiadomości dotyczą też kierowców jadących na północny wschód od Warszawy. Z informacji KE wynika, że na wsparcie budowy drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok ze środków spójności ma pójść 68 mln euro.

"Dzięki tym projektom polscy obywatele będą w stanie dojechać do centrów regionów, włączając w to Warszawę, w szybszy i prostszy sposób. Myślimy również o międzynarodowych podróżnych i inwestorach zagranicznych, bo te projekty będą miały pozytywny wpływ na turystykę i handel z sąsiadującymi krajami" - oświadczyła unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

Obie trasy są częścią międzynarodowych korytarzy transportowych. Prace budowlane już trwają. Odcinek Gdańsk-Elbląg ma być oddany do ruchu w drugiej połowie 2018 roku, natomiast Wyszków-Białystok rok wcześniej.