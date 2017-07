Jest pozwolenie na budowę dla kolejnego (krótkiego) odcinka A2

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę liczącego prawie dwa kilometry fragmentu autostrady A2 Warszawa - Kukuryki - poinformował w piątkowym komunikacie mazowiecki urząd wojewódzki.

Zdjęcie Na placu budowy wkrótce pojawią się maszyny /

Zezwolenie dotyczy fragmentu trasy biegnącego przez gminę Wiązowna. To część odcinka autostrady A2 od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Budowa odcinka węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego składa się z dwóch odcinków, które będą budowane oddzielnie. Wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy etapu pierwszego.

Projekt budowlany obejmuje m.in. budowę odcinka autostrady A2 oraz dróg technologicznych wzdłuż autostrady i przebudowę dróg powiatowych. Ponadto, powstanie nowy wiadukt, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie.

Inwestor wybuduje także system odwodnienia, przepusty drogowe, przejścia dla płazów i małych zwierząt, ekrany akustyczne oraz przejazd drogowy.

Autostrada A2 biegnie od granicy Polski z Niemcami w Świecku przez Poznań do Warszawy. Na wschód od stolicy istnieje jej fragment - to obwodnica Mińska Mazowieckiego. Dzięki zwiększeniu limitu inwestycji w Programie Budowy Dróg Krajowych do 135 mld zł Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wprowadziło fragment autostrady A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej na listę inwestycji.